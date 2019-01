Le Président Poutine a exprimé son soutien aux autorités vénézuéliennes

Kremlin

Vladimir Poutine a eu une conversation téléphonique avec le président de la République bolivarienne du Venezuela, Nicolas Maduro.

Le Président de la Russie a exprimé son soutien aux autorités vénézuéliennes légitimes face à l’aggravation de la crise politique interne provoquée de l’extérieur du pays. Il a souligné que les ingérences extérieures destructrices constituaient une violation flagrante des normes fondamentales du droit international. Il s’est prononcé en faveur de la recherche de solutions dans le cadre constitutionnel et du dépassement des différences dans la société vénézuélienne par le biais d’un dialogue pacifique.

Le Président du Venezuela a présenté son évaluation de la tournure dangereuse des événements survenus dans son pays ces derniers jours et a exprimé sa gratitude pour la position de principe adoptée par la Fédération de Russie.

Les présidents ont réaffirmé leur volonté commune de poursuivre la coopération russo-vénézuélienne dans divers domaines..

