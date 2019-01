🇻🇪🇷🇺Un avion russe arrive au Venezuela, le président Maduro donne 72 heures au personnel diplomatique US pour quitter le pays

La Russie met en garde les Etats-Unis contre une ingérence au Venezuela

By News Desk

BEYROUTH, LIBAN, 09h00 – Un avion russe se serait rendu au Venezuela hier soir dans la tourmente en cours à l’intérieur du pays.

L’avion russe a été suivi par l’observateur en ligne Manu Gomez – Twitter : @GDarkconrad après avoir fait le long voyage au-dessus de l’Atlantique au Venezuela :

Basé sur le plan de vol, l’avion a décollé de Moscou le 23 janvier et est arrivé à l’aéroport international Simon Bolivar de Maiquetia le même jour :

L’avion aurait également fait un voyage en Turquie avant de se rendre au Venezuela, ce qui a incité certains observateurs à se demander si c’était le président russe Vladimir Poutine.

Plus tôt dans la journée, le Vladimir Poutine a rencontré son homologue turc Recep Tayyip Erdogan à Moscou pour discuter de la situation en Syrie et d’autres événements mondiaux..

Vladimir Putin and Recep Tayyip Erdogan spoke to journalists following Russia-Turkey talks https://t.co/wLv3cjvGgZ pic.twitter.com/Ak36polKtQ — President of Russia (@KremlinRussia_E) 23 janvier 2019

almasdarnews.com

Adaptation Yandex

La Russie met en garde les États-Unis contre l’ingérence militaire dans les affaires du Venezuela, ce serait un désastre, a déclaré jeudi le vice-ministre russe des Affaires étrangères Sergei Ryabkov, notant que Moscou est favorable au principe de non-ingérence dans les affaires intérieures.

« Nous vous mettons en garde contre cela. Nous pensons que ce serait un scénario catastrophique qui ébranlerait les fondements du modèle de développement que nous voyons dans la région latino-américaine », a déclaré M. Ryabkov dans une interview accordée au magazine International Affairs.

Le vice-ministre des Affaires étrangères a souligné que Moscou soutiendrait Caracas sur cette question, regrettant également que l’Organisation des Etats américains « soit largement impliquée dans cette affaire » et « ajoute, met de l’huile sur le feu ».

« Au fur et à mesure de l’évolution de la situation au Venezuela, nous constatons la volonté d’un certain groupe de pays, dont les États-Unis, d’utiliser différentes plateformes comme l’Organisation des États américains, pour accroître la pression sur notre allié le Venezuela sous différents prétextes… Mais nous avons toujours soutenu et soutiendrons notre partenaire stratégique, le Venezuela ami », a-t-il déclaré.

Le fonctionnaire a également souligné que Washington utilise la pression, le chantage et la corruption pour forcer d’autres pays à cesser leur coopération avec la Russie.

Depuis le début de la semaine, des manifestations anti-gouvernementales nationales secouent le Venezuela, tandis que les partisans du dirigeant du pays, Nicolas Maduro, ont également organisé des rassemblements.

Mardi, l’Assemblée nationale vénézuélienne, dirigée par l’opposition, a adopté une déclaration déclarant Maduro usurpateur. Mercredi, le leader de l’opposition vénézuélienne Juan Guaido s’est déclaré président par intérim du pays lors d’un rassemblement de masse dans la capitale vénézuélienne.

Certains pays étrangers, dont les États-Unis et le Canada, ont reconnu le Guaido comme président par intérim du Venezuela.

Ante la extrema insolencia imperial, que pretende imponer en nuestra Patria un gobierno títere y servil, he dado 72 horas a todo el personal diplomático y consular de los EE.UU. para que abandonen el País. ¡Venezuela se Respeta! #YankeeGoHome pic.twitter.com/TWkL2827ar — Nicolás Maduro (@NicolasMaduro) 23 janvier 2019

Face à l’insolence impérialiste extrême, qui cherche à imposer un gouvernement fantoche et servile dans notre patrie, j’ai donné 72 heures à tout le personnel diplomatique et consulaire des États-Unis pour quitter le pays. Le Venezuela est respecté! #YankeeGoHome