M. Salvini, le président Macron est un mauvais président

En Italie, Macron, Philippe, Castaner seraient arrêtés par Carabinieri et jetés en prison comme la mafia

En France, ils ont un mauvais gouvernement et un très mauvais président de la République. Macron parle d’accueil mais rejette les immigrés à la frontière. Les Français méritent mieux et les élections européennes du 26 mai donneront un bon signal.

francais.rt.com

🔴 #LuigiDiMaio , #Italie : Diffusez ma lettre aux #GiletsJaunes ! https://t.co/BlqkgfhCkY via @IntropaJacques C’est une rude bataille que nous pouvons mener ensemble. Mais vous, les gilets jaunes, ne lâchez pas – Luigi Di Maio, Italie #Macron #Castaner #News #French #YellowVests pic.twitter.com/VbeE2sZYmv

✌ #Italie : Le gouvernement italien apporte son soutien aux #Giletsjaunes https://t.co/yRYKhlElJT via @IntropaJacques Les Chefs gaulois Salvini et Di Maio de “ #Italia ” rejoignent les gilets jaunes français #Macron #Castaner #News #YellowVests #Europe #French #UE pic.twitter.com/Lw6UeOyEEh

😡 #ViolencesPolicieres :Le président #Macron laisse faire et se tait https://t.co/G2X1WNUSqv @IntropaJacques Des plaintes,des procès-verbaux d’audition à l’ #IGPN seront sûrement passés à l’étouffoir,ls #médias du pouvoir se taisent #GiletsJaunes #YellowVests @davduf @Obs_Violences pic.twitter.com/DDiCOfywaO

😡#Lyon: La #police de #Castaner a été filmée en train de frapper des #GiletsJaunes https://t.co/Y7785VjenP @IntropaJacques La nouvelle loi de #Macron et la Gestapo de Castaner,il faut tabasser ces Gaulois réfractaires,faire mal quit à voir le sang coulé et ne plus les entendre pic.twitter.com/daBqNwej5v

— Intropa Jacques (@IntropaJacques) 9 décembre 2018