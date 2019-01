Syrie-Liban : 8 avions de combat israéliens repérés le long de la frontière libano-syrienne

BEYROUTH, LIBAN, 23H00, le 21 – Il y a quelques instants, plusieurs avions de guerre israéliens ont été repérés près de la frontière libano-syrienne, ce qui a incité l’armée syrienne à élever son niveau d’alerte.

Selon une source à Damas, l’armée syrienne a repéré au moins huit avions de combat israéliens dans la région de Jabal Sheikh, Mont Hermon au sud-est du Liban.

La source a déclaré que l’armée de l’air israélienne effectuait des vols à basse altitude le long de la frontière, mais qu’ils ne sont pas encore entrés dans l’espace aérien syrien.

Ce dernier vol frontalier de l’armée de l’air israélienne intervient près de 24 heures après le lancement d’une attaque massive sur la campagne de Damas.

L’attaque israélienne a finalement entraîné la destruction de plusieurs sites militaires dans les zones rurales de Damas et Al-Suweida, tout en tuant au moins quatre soldats..

