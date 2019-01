Syrie : l’armée syrienne mène des opérations à Hama et Idlib

Les forces syriennes bombardent terroristes du Front Al-Nosra, al-Izza et Turkistan

L’armée effectue des opérations concentrées contre les repaires des réseaux terroristes dans plusieurs axes au nord de Hama et au sud d’Idleb

Idleb-Hama, SANA – Des unités de l’armée ont porté des frappes intensives aux positions des terroristes du *Front Nosra à l’axe de la localité de Bab Taqa, dans la plainte de Ghab, ce qui a fait des tués et blessés parmi eux et causé la destruction de leurs points de fortification qu’ils utilisaient pour s’infiltrer et attaquer des positions militaires.

Le correspondant de Sana à Hama a précisé qu’une unité de l’armée avait riposté aux violations des terroristes du *Parti de Turkistan sur l’axe de Zyara dans la plaine de Ghab et leur avait infligé de lourdes pertes.

Des unités de l’armée arabe syrienne, qui se positionnent à la périphérie de la ville d’Atchane au nord de la ville de Hama, ont porté des frappes intensives aux missiles contre les repaires et les positions des terroristes du ‘’Front Nosra’’ aux environs de la localité de Skeik dans la banlieue sud d’Idleb, tuant et blessant un certain nombre parmi eux, et ce, en riposte à leurs tentatives d’infiltration en direction des zones sûres et des points de contrôle militaires, selon le correspondant de SANA à Hama.

Sur le même axe nord, le correspondant a indiqué qu’une unité de l’armée avait déjoué une tentative d’infiltration d’un groupe terroriste appartenant aux ‘’*Brigades d’al-Izza’’, qui s’était déplacé à partir de l’axe du village de Maarkaba vers les points de contrôle militaires dans la zone pour l’attaquer.

A l’est de la localité de Lattamneh, le correspondant a indiqué qu’une unité de l’armée avait porté des frappes aux positions des terroristes des “Brigades d’al-Iza” à Wadi Dawrat et détruit leurs tranchées et barricades, et ce, en riposte à leur violation de l’accord sur la zone de désescalade.

*Front Al-Nosra HTS Hayat Tahrir al-Cham

*Brigades d’al-Izza Jaych al-Ezzah

*Parti de Turkistan Parti islamique du Turkestan