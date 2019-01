Syrie : la défense syrienne attaque les missiles israéliens au sud de Damas

Des sources sur le terrain ont informé Muraselon que la défense aérienne syrienne avait réussi à déjouer plusieurs missiles hostiles dans la région sud de la Syrie.

La télévision d’État syrienne a annoncé qu’environ 29 roquettes violant l’espace aérien syrien à partir du territoire libanais avaient été détruites. Une source militaire a par la suite affirmé qu’à 1 h 10 lundi 21 matin, les Israéliens ont mené une attaque terrestre et aérienne dense sur plusieurs vagues. La défense aérienne syrienne a détruit la plupart des cibles hostiles.

Cette agression survient après que les Israéliens n’aient pas réussi à atteindre leurs cibles dimanche matin à l’aéroport de Damas lorsque SyAAD a abattu 7 roquettes.

Cette attaque est considérée comme la deuxième attaque israélienne en quelques jours. Les pertes se sont limitées aux dégâts matériels dans l’une des installations de stockage de l’aéroport.

Israël a notamment lancé de nombreuses frappes aériennes contre des cibles militaires en Syrie qui, selon lui, appartenaient au Hezbollah et à l’Iran..

Live from #Damascus, moment of impact of Syrian air-defense missile downing an Israeli object in the sky. pic.twitter.com/TKq1b9fPfR

— Majd Fahd 🇸🇾 (@Syria_Protector) 20 janvier 2019