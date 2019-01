Syrie : Les forces syriennes interceptent une attaque israélienne

Les nouveaux systèmes russes Buk-M2 sont entrés en action

By Muraselon

Des sources militaires ont révélé à Muraselon News qu’une nouvelle génération d’armes de défense aérienne syrienne a été utilisée lors de l’attaque israélienne de jour contre la Syrie.

Selon les sources, la Force de défense aérienne syrienne SyAD a utilisé son système Buk-M2 pour intercepter l’attaque israélienne.

La source a déclaré qu’à Buk-M2, les systèmes ont tiré deux missiles pendant l’attaque israélienne ; d’autres systèmes ont été utilisés pour vaincre les missiles israéliens restants.

Le Buk-M2 est une amélioration significative par rapport aux systèmes Buk-M standard plus nombreux mais plus anciens de l’arsenal SyAD.

Le Buk-M2 offre une plus grande portée, une meilleure précision et une plus grande résistance aux contre-mesures ennemies que les versions précédentes des défenses aériennes à moyenne portée Buk.

en.muraselon.com

Adaptation Yandex