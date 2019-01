Syrie : l’armée du président Assad bombarde les terroristes des « Brigades d’al-Izza »

Chef Poutine, oui Chef Xi! Chef Assad fait comme Poutine, à l’artillerie! Bienvenue au club!😎😅😂

L’armée inflige aux terroristes de lourdes pertes en riposte à leurs violations de l’accord sur la zone démilitarisée dans les banlieues de Hama et d’Idleb

Hama, SANA – Des unités de l’armée arabe syrienne opérant dans la banlieue nord de Hama ont riposté aux violations perpétrées par les groupes terroristes de l’accord sur la zone démilitarisée à Idleb et dans sa périphérie et avorté leurs tentatives d’infiltration dans des points de contrôle militaires qui protègent les civils et les villages et les localités sûrs.

Le correspondant de SANA à Hama a fait savoir que des unités de l’armée avaient porté des frappes à l’artillerie aux positions des terroristes du « Parti du Turkestan » dans la périphérie des deux villages de Bdama et Najiyah dans la banlieue ouest de Jisr Choughour à Idleb, et ce, en riposte à leurs violations de l’accord sur la zone démilitarisée.

Selon le correspondant, les frappes se sont soldées par la neutralisation de nombreux terroristes et la destruction de leurs positions fortifiées et leurs armes.

Dans la banlieue nord de Mharda, des unités de l’armée, se positionnant dans la localité de Hamamiyat, ont effectué ce matin des frappes intensives aux rassemblements des groupes terroristes qui tentaient de s’infiltrer à partir de Tell Sakher vers les zones sûres et les points de contrôle militaires dans la banlieue nord de Hama, tuant et blessant un certain nombre de leurs éléments.

Le correspondant a souligné que d’autres unités de l’armée, qui se positionnent dans la localité de Zalaqiyat au nord-est de la ville de Mharda dans la banlieue nord du gouvernorat, avaient pris pour cible des repaires des terroristes affiliés aux soi-disant « *Brigades d’al-Izza » dans la localité de Lattamena à l’ouest de Hama et avaient abattu et blessé un certain nombre parmi eux.

Dans la zone de la colline de Bzam, dans la banlieue nord du gouvernorat, des unités de l’armée ont riposté aux violations des groupes terroristes qui attaquaient aux obus explosifs des points de contrôle militaires, leur infligeant de lourdes pertes.

Le correspondant a ultérieurement dit que des unités de l’armée avaient visé des groupes terroristes en riposte à leurs violations dans les environs sud de la localité de Morek dans la banlieue nord de Hama et avaient neutralisé un groupe terroriste qui s’était infiltré de l’axe de la localité d’Attechane.

Bulletin français

sana.sy

*Brigades d’al-Izza Jaych al-Ezzah

