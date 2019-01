Syrie : l’armée syrienne neutralise les terroristes qui tentaient de s’infiltrer

La Russie a installé plusieurs systèmes de guerre électronique en Syrie! Aucune chance d’en échapper, des terroristes en moto se font arrêter, ils se croient au « Paris-Dakar » ou quoi?😎😅😂

Neutralisation de terroristes qui tentaient de s’infiltrer en direction des zones sûres dans la banlieue est de Homs

Homs et Hama, SANA – Les services spécialisés ont neutralisé un groupe terroriste qui tentait de s’infiltrer à partir de la zone de Tanf en direction des zones sûres au sud de Palmyre dans la banlieue est de Homs.

Le correspondant de SANA à Homs a indiqué que les services spécialisés avaient abattu un groupe terroriste qui tentait de s’infiltrer via une voiture dans le désert de Halba à partir de Tanf en direction des zones sûres au sud de Palmyre.

Le correspondant a ajouté que les services spécialisés avaient découvert autour de la voiture détruite des mitrailleuses et des «RPG», un fusil automatique et deux corps de terroristes.

Dans la banlieue est de Palmyre, les services spécialisés ont avorté une autre tentative d’un groupe terroriste qui tentait de s’infiltrer dans la zone de Talila et arrêté trois de ses éléments et saisi leurs motocycles.

L’armée porte des frappes concentrées aux positions des terroristes et déjoue leur tentative d’infiltration dans la banlieue nord de Hama

D’autre part, des unités de l’armée arabe syrienne ont porté des frappes intensives aux positions et aux rassemblements des terroristes des “Brigades d’al-Iza” à Kafr Zeita, et ce, en riposte à leur violation de l’accord sur la zone démilitarisée et à leur prise pour cible des points militaires dans la banlieue nord de Hama, selon le correspondant de SANA à Hama.

‘’Les frappes se sont soldées par la neutralisation d’un certain nombre de terroristes et la destruction de leurs positions à partir desquelles ils mènent leurs attaques contre les points de contrôle militaires’’, a-t-il révélé.

Par ailleurs, le correspondant a ajouté que d’autres unités de l’armée avaient avorté une tentative d’infiltration des groupes terroristes vers la périphérie de la localité de Maarkabeh dans la banlieue nord de gouvernorat, tuant et blessant un certain nombre de leurs éléments.

Bulletin Français

sana.sy

L’armée syrienne élimine un groupe entier de militants infiltrés par Al-Tanf sous contrôle américain

BEYROUTH, LIBAN, 18h00 – L’armée arabe syrienne SAA a éliminé un groupe entier de terroristes qui tentaient de s’infiltrer depuis la zone Al-Tanf contrôlée par les Etats-Unis dans le sud du pays, a indiqué une source à Al-Masdar News.

Selon la source, les terroristes armés tentaient de se faufiler devant les unités de patrouille de l’armée arabe syrienne lorsqu’ils ont été repérés par les militaires.

Les terroristes ont ensuite ouvert le feu sur l’armée syrienne en réaction, provoquant une courte fusillade qui a entraîné la mort de tous les combattants armés sauf trois.

Les trois autres terroristes ont été arrêtés par l’armée arabe syrienne puis transférés à la police militaire à proximité.

La source a ajouté que l’armée syrienne n’était pas sûre du groupe auquel ces terroristes appartenaient.