Direct Souillac : les Gilets Jaunes scandent «Macron démision!»

Le député Olivier Marleix (LR) a saisi la justice afin d’enquêter sur les circonstances de la vente du pôle énergie d’Alstom à l’américain General Electric en 2014. Il s’interroge sur le rôle joué par Emmanuel Macron, alors ministre de l’Economie. francais.rt.com

Grand débat en direct ici ⏭ france3-regions.francetvinfo.fr

fr.sputniknews.com

lci.fr

11h30 Repoussés, parfois à coups de matraque, les manifestants ont entonné la Marseillaise et ont scandé «Macron démission». Deux personnes ont été interpellées

🚨#Breaking #France: TENSIONS❗

Dozens of locals & #GiletsJaunes (most without vests) scream « #Macron resignation ». The CRS are trying to contain them as well as they can. A man wanting to pass the dam is arrested. Electric atmosphere in #Souillacpic.twitter.com/ylkpXu7Uox

— Partisan FB🏴 (@PartisanDE) 18 janvier 2019