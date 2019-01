La Syrie frappera Israel

L’entité sioniste joue avec le feu des mises en garde du Kremlin, à ce jeu là, Poutine est le plus fort

Damas frappera les aéroports israéliens?

Le fait que le régime israélien continue à mener des attaques contre des cibles en Syrie malgré le déploiement des systèmes de défense antiaérienne russe S-300 suscite cette question que les positions fermes de Moscou exigeant l’arrêt de ces frappes n’étaient-elles qu’un « bluff politique » ?, a rapporté un journal russe citant les médias israéliens.

Selon Nezavissimaïa Gazeta, alors que les médias israéliens publient des images pour montrer la réussite des raids aériens des avions israéliens, les responsables syriens et russes ont fait état de l’interception de la plupart des missiles tirés contre les installations de l’armée syrienne.

Les experts israéliens cités par le journal russe ont indiqué que le déploiement des missiles S-300 russes ainsi que les mises en garde des responsables du Kremlin contre les frappes aériennes de l’armée israélienne n’étaient qu’un « bluff politique ».

Selon les sources israéliennes citées par Nezavissimaïa Gazeta, les autorités israéliennes craignaient jusqu’à maintenant une riposte cinglante de la part de la Syrie contre les territoires occupés palestiniens par Israël en cas de nouvelles agressions de Tel Aviv, mais ce n’était pas le cas.

Après les frappes aériennes israéliennes en Syrie en septembre 2018 et la destruction de l’avion Il-20 russe et la mort de 15 officiers russes, Moscou a officiellement accusé Israël. Les autorités russes ont ensuite adopté une politique plus sévère face aux frappes aériennes continues d’Israël en Syrie et elles y ont déployé les batteries de missiles antiaériens S-300 afin de protéger l’espace aérien de la Syrie.

Les propos des experts israéliens interviennent alors que selon les sources militaires syriennes, Damas a décidé en coordination avec Moscou de cibler les installations militaires israéliennes en représailles aux futures attaques de l’armée du régime israélien.

Des responsables syriens ont averti que les aéroports israéliens seraient visés en cas de nouvelles frappes aériennes d’Israël contre l’aéroport de Damas.

parstoday.com