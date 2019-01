Moscou : Sergueï Lavrov a évoqué le Général de Gaulle

Je propose que l’on revienne à la période de Gaulle, le rêve européen, leur idée de l’Atlantique à l’Oural – Sergueï Lavrov, Russie

Le ministre russe des Affaires étrangères a déploré les pressions exercées par l’UE, notamment sur la Serbie, afin de réduire les options politiques de certains Etats à une opposition entre Moscou et Bruxelles.

Lors de sa conférence de presse annuelle, le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov a évoqué la figure du général de Gaulle. Interrogé sur la diplomatie européenne, notamment par rapport au Brexit et à la Serbie, le chef de la diplomatie russe a expliqué qu’il rejetait la vision selon laquelle, sur la scène internationale et plus particulièrement européenne, les Etats seraient confrontés à un choix binaire opposant Bruxelles et Moscou.

«C’est une mentalité qui relève du passé, ce sont les vieilles injonctions coloniales», a-t-il estimé. S’appuyant sur l’exemple de la Serbie, il a développé : «L’UE ne se gêne pas pour dire que la Serbie doit reconnaître l’indépendance du Kosovo et doit rejoindre la politique européenne à l’égard de la Russie : c’est indécent.»

Le chef de la diplomatie russe a en outre déploré les injonctions comminatoires de Bruxelles à l’égard d’autres Etats : «L’UE est fière de son unité, mais l’unité s’obtient ces derniers temps […] en exigeant des autres des prises de position à l’égard de la Russie qui sont des préjugés et ne sont pas cohérentes.» «Je propose que l’on revienne à la période où les grands Européens, qu’il s’agisse de de Gaulle ou autre, promouvaient leur rêve européen, leur idée « de l’Atlantique à l’Oural »», a-t-il ajouté.

Sergueï Lavrov a en outre souhaité que la diplomatie internationale renoue avec «une philosophie de coopération, de travail concerté et d’équilibre, sans que les uns cherchent à imposer leur vision aux autres.»

