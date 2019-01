Attentat-suicide de Daech vise les forces de la coalition américaine à Manbij, Syrie

Islamic World News Analysis Group: Au moins *deux soldats de la coalition américaine ont été tués à la suite de l’explosion d’un attentat suicide perpétré près du restaurant Qasr al Umara à Manbij.

Les médias officiels de l’Etat islamique ont publié un communiqué faisant état d’un membre du groupe suicide qui aurait ciblé un convoi américain à Manbij.

Deux [*mise à jour 4] soldats américains et 12 civils et des soldats kurdes auraient été tués..

U.S. service members were killed during an explosion while conducting a routine patrol in Syria today. We are still gathering information and will share additional details at a later time.

— OIR Spokesperson (@OIRSpox) 16 janvier 2019