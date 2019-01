😡Gilets Jaunes, Éric Drouet n’a qu’une réponse à la lettre de Macron: le RIC

Le samedi, le président Macron fait tabasser les français, le dimanche, écrit une lettre, comme si rien ne s’était passé, alors qu’un pompier et père de 3 enfants est plongé dans le coma, touché par un tir de flashball à Bordeaux

GILETS JAUNES – La réponse d’Éric Drouet à  la lettre d’Emmanuel Macron tient en trois lettres: R.I.C. Dans un communiqué publié ce lundi 14 janvier, ce leader des gilets jaunes a fait savoir à Emmanuel Macron que seul un Référendum d’Initiative Citoyenne pouvait permettre le « retour à l’apaisement ».

« La solution nous vous la donnons », écrivent les auteurs du communiqué publié sur la page Facebook « la france en colère !!! ». Le groupe porté par Éric Drouet n’a qu’une revendication: la mise en place du « RIC en toutes matières », c’est-à -dire un référendum qui cumule des pouvoirs législatif, révocatoire, constituant (la capacité à modifier la Constitution) et exécutif (abroger ou non les traités).

Lettre du président Macron

🔴🇫🇷 FLASH – Olivier B., 47 ans, pompier et père de 3 enfants a été tellement gravement blessé qu’il est plongé dans le coma depuis le # 12Janvier. Le tir de flashball du policier visait volontairement la tête. L’IGPN a été saisie sur demande du préfet. # GiletsJaunes # France via @LPLdirect

⚡Un homme âgé passé à tabac par des #CRS sous les yeux de sa fille à #Bordeaux https://t.co/CMBXW81fvs via @IntropaJacques président #Macron et ministre #Castaner, vous devez s’expliquer de vos actes devant l’@AssembleeNat et le @Senat #GiletsJaunes #YellowVests @davduf #News pic.twitter.com/G65v4ez56k

