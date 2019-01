L’ennemi Israel attaque la Syrie aux missiles

La défense syrienne détruit la majorité des missiles israéliens dans le ciel de Damas

Nos défenses antiaériennes interceptent des missiles israéliens hostiles

Damas, SANA – Une source militaire a indiquĂ© qu’à 23h15, des avions de combat israĂ©liens, venant de la direction d’Isba’ al-Jalil, avaient lancĂ© des missiles sur la pĂ©riphĂ©rie de Damas, affirmant que les dĂ©fenses antiaĂ©riennes syriennes avaient immĂ©diatement interceptĂ© les missiles hostiles et abattu la majoritĂ© d’eux.

La source a ajoutĂ© que le rĂ©sultat de l’agression jusqu’à prĂ©sent s’était limitĂ© Ă la prise pour cible d’un dĂ©pĂŽt Ă l’aĂ©roport international de Damas.

Le correspondant de SANA a auparavant dit que les dĂ©fenses antiaĂ©riennes Ă l’armĂ©e arabe syrienne avaient interceptĂ© des cibles hostiles au ciel de Damas et abattu nombre d’elles.

A.Chatta

sana.sy

L’avertissement d’un gĂ©nĂ©ral de #Tsahal : une guerre serait un dĂ©sastre pour #IsraĂ«l https://t.co/rr2IFDTNj3 via @IntropaJacques Israel n’est pas prĂȘt Ă faire face Ă la prochaine guerre – GĂ©nĂ©ral Isaac Brek #IDF pic.twitter.com/HQdpC4INJ5 — Intropa Jacques (@IntropaJacques) 8 janvier 2019

Breaking : Loud explosions heard in west Damascus countryside . New wave of Israeli missile strikes is ongoing — H.K đŸ‡žđŸ‡Ÿ (@Ibra_Joudeh) 11 janvier 2019

De fortes explosions entendues dans l’ouest de la campagne de Damas.

Une nouvelle vague de frappes de missiles israéliennes est en cours.

Premiers raids aériens sur Damas en 2019, la DCA syrienne intercepte des missiles hostiles

Le premier raid aĂ©rien israĂ©lien sur Damas en 2019 est intervenu 11 jours aprĂšs le dĂ©but de l’annĂ©e et a ciblĂ© la rĂ©gion d’Al-Kesswa et l’aĂ©rodrome d’Al-Mezzah.

Les défenses anti-aériennes syriennes sont entrées en action et selon un communiqué du ministÚre syrien de la défense, la plupart des missiles et projectiles hostiles ont été interceptés et detruits par les moyens de la DCA syrienne.

Damas affirme avoir interceptĂ© huit missiles ennemis au dessus de l’aĂ©roport international de Damas. strategika51.blog