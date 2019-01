⚡Une vidéo montre que M. Dettinger a sécurisé les gendarmes et favorisé leur repli

Criez injustice, ces gens ne nous entendent pas, Dettinger en prison, Andrieux et Benalla en liberté! La vérité, elle est là!

Après sa séance de boxe face à quatre gendarmes qui étaient dans une action d’injuste et inappropriée envers le peuple français, des françaises et des français, bien entendu des « gilets jaunes », M. Dettinger a protégé et aidé les sept gendarmes à s’exfiltrer favorisant un repli par le pont dans de meilleurs conditions. D’ailleurs, dans la vidéo, on peut entendre des voix « Laisser les partir! Laisser les partir! Laisser les gars..! », je crois bien, c’est la voix de M. Dettinger. A confimer, Yandex. Vidéo du Journaliste Clément Lanot

Déféré au tribunal correctionnel en comparution immédiate, Christophe Dettinger s’est défendu en expliquant qu’il avait agi «comme dans le métro» pour défendre une femme. Il restera en détention jusqu’à son procès reporté au 13 février.

Demandant sa libération sous contrôle judiciaire en l’attente de son procès, ses avocats ont évoqué un accès de colère «incontrôlée qui a duré deux minutes» et insisté sur son profil de père de famille, inséré professionnellement et n’ayant jamais eu maille à partir avec la justice. «Il ne veut être ni un héros, ni un symbole, ni un porte-parole des Gilets jaunes», avait déclaré une de ses conseils, Laurence Léger, avant l’audience.

Conformément aux réquisitions du parquet, le tribunal correctionnel a toutefois ordonné son placement en détention provisoire afin d’«empêcher la réitération des faits et une soustraction à la justice», le prévenu ayant refusé en garde à vue «de s’expliquer sur les raisons de sa fuite». La décision, accueillie par des cris de protestations dans la salle, va en revanche dans le sens des avocats des deux gendarmes blessés qui avaient dénoncé des «violences graves, méthodiques, froides, réitérées». «Les violences sont allées à la limite de l’intention homicide», avaient ainsi affirmé devant la salle du tribunal Thibault de Montbrial et Emélie Samson.

Dans une vidéo postée le 7 janvier sur YouTube, l’ancien champion de boxe avait déjà admis avoir «mal réagi», tout en affirmant s’être «défendu» face aux gendarmes : «J’ai vu la répression. J’ai vu la police gazer, la police faire mal à des gens avec des flashballs», s’était justifié l’ancien boxeur. Puis devant les enquêteurs cette fois, il s’était excusé pour son comportement, selon une source proche du dossier.

