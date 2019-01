Yémen : attaque d’un drone Houthi lors d’une parade militaire de la coalition saoudienne à al-Anad

Attaque de drone d’Ansarullah contre le quartier général des forces de la coalition dans le sud du Yémen

Islamic World News Analysis Group : L’attaque d’Ansarullah de ce matin à la base aérienne d’Al-Anad à Lahij, au sud du Yémen, a fait sept morts et 16 blessés. Parmi les victimes figurent certains des commandants de l’armée de Mansoor Hadi.

Selon des sources locales, sept responsables de l’armée de Mansoor Hadi ont été tués ou blessés lors d’une attaque. Ils ont eu une réunion à la base.

Selon le porte-parole des forces armées yéménites et Ansarullah, Qasif K-2 est le nouveau drone qui est plus performant que la version précédente.

Cette attaque a été menée après une opération de renseignement précise et en représailles à l’attaque des Yéménites par la coalition saoudienne.

POWERFUL video shows the #Houthi drone attack on #Yemen 🇾🇪 military parade on Al-Anad air base using Qasef2, a rebel version of #Iran 🇮🇷 Ababil-T UAV

Yemeni gov now says « this attack shows we will NEVER have peace with the Houthis »

— SaadAbedine (@SaadAbedine) 10 janvier 2019