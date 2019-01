📹Panique à CNEWS quand le philosophe Vincent Cespedes ose dire qu’il comprend la violence des Gilets Jaunes

Face à des invités complètement ahuris comme s’ils découvraient les « manif »! Où ça! Où ça!🤔😠😂🤣

«Moi, je comprends la violence » : un plateau Cnews au bord de la crise de nerfs

Le philosophe Vincent Cespedes a mis tout un plateau Cnews en émoi en trouvant la violence des Gilets jaunes « compréhensible ». Tout le fossé entre le peuple exaspéré et une élite ayant gommé de sa mémoire la prise de la Bastille. yetiblog.org

A VOIR ABSOLUMENT la violence des réactions lorsqu’un philosophe refuse de se prosterner devant la parole officielle.. Tout simplement hallucinant.. La France serait-elle devenue une théocratie, dont la religion serait le progressisme? @patrick_edery

Panique sur le plateau de CNEWS quand le philosophe Vincent Cespedes ose dire qu’il comprend la violence des Gilets jaunes

Sur le plateau de CNEWS, le philosophe Vincent Cespedes déclare comprendre que des Gilets jaunes puissent avoir recours à la violence par exaspération et désespoir, provoquant la colère des participants et la panique de la journaliste Sonia Mabrouk… agoravox.tv

Version complète -Le philosophe Vincent Cespedes -Le Député Jean Lassalle -Le Général Bertrand Soubelet…

C’était le 3 décembre –GILETS JAUNES : À LA VEILLE D’UNE RÉVOLUTION -Malgré les violences du samedi 1er décembre à Paris, trois quarts des Français approuvent le mouvement de colère et de protestation des Gilets Jaunes, quand certains politiques criminalisent en parlant de « radicalisation ». J’y vois les prémices d’une révolution cybermoderne, sans doute la première du genre : à la fois fluo et flou, ultra-voyante et confuse, inévitable et inorganisable. Face à l’arrogance et à la surdité du pouvoir, quelque chose est né, de puissant et d’incontrôlable, et vouloir demeurer les simples spectateurs de ce phénomène risque de nous sembler de plus en plus irréel dans les semaines à venir… Vincent Cespedes