Venezuela : la Russie met en garde les USA

« Moscou met en garde les ‘‘tĂȘtes brĂ»lĂ©es’’ aux États-Unis de ne pas s’engager dans un scĂ©nario militaire au Venezuela », a dĂ©clarĂ©, le mercredi 9 janvier Ă la presse, le vice-ministre russe des Affaires Ă©trangĂšres, SergueĂŻ Riabkov.

« Je constate avec inquiĂ©tude les tentatives des États-Unis de consolider le front anti-Chavez [contre le Venezuela] parmi les États d’AmĂ©rique latine. C’est une tendance alarmante », a soulignĂ© SergueĂŻ Riabkov, citĂ© par l’agence de presse ITAR TASS.

Le vice-ministre russe des Affaires Ă©trangĂšres a rappelĂ© que « mĂȘme les gouvernements d’AmĂ©rique latine qui ont adoptĂ© la position la plus critique Ă l’Ă©gard de Caracas, excluent toute possibilitĂ© d’intervention militaire au Venezuela, malgrĂ© la dure impasse auxquels ils sont confronté ». « Toute tentative de recourir Ă l’option militaire aboutirait Ă une situation catastrophique », a-t-il averti.

Riabkov a mis en garde, ainsi, les « fantasques » Ă Washington contre les consĂ©quences catastrophiques de l’utilisation de la force militaire contre le Venezuela..

Le diplomate russe a Ă©galement ajoutĂ© que l’élargissement des sanctions amĂ©ricaines contre le Venezuela mĂšnerait Ă la dĂ©stabilisation de ce pays, de l’AmĂ©rique du Sud.

« Nous sommes confiants sur le fait que le gouvernement du prĂ©sident vĂ©nĂ©zuĂ©lien Nicolas Maduro et le peuple vĂ©nĂ©zuĂ©lien rĂ©sistent Ă cette Ă©preuve avec solidaritĂ©. Ce n’est pas la premiĂšre fois que ce pays est frappĂ© de sanctions. Il n’y a aucun doute que le peuple et le gouvernement vĂ©nĂ©zuĂ©liens feront preuve de rĂ©silience. », a dĂ©clarĂ© Riabkov.

D’aprĂšs le diplomate russe, l’expĂ©rience montre qu’à chaque fois que les États-Unis ont appliquĂ© des sanctions unilatĂ©rales contre un pays, cette meure s’est avĂ©rĂ©e inefficace. « Tout comme cela s’est produit dans beaucoup d’autres situations identiques, pour le cas particulier qu’est le Venezuela, Washington se rendra compte que les sanctions unilatĂ©rales sont complĂštement inutiles », a-t-il soulignĂ©.

Le dĂ©partement du TrĂ©sor amĂ©ricain a sanctionnĂ© le 8 janvier sept personnes et 23 organisations au Venezuela, y compris l’une des plus grandes chaĂźnes de tĂ©lĂ©vision du pays, Globovision.

parstoday.com

Source tass.com

#Ryabkov: The attempts by the #US to consolidate the anti-Chavez front against #Venezuela from Latin American states are an alarming trend

MoreâŹ‡ïžâŹ‡ïžâŹ‡ïžhttps://t.co/Ku7G3Xrudi pic.twitter.com/lvQ8u7JkCr

— MFA Russia đŸ‡·đŸ‡ș (@mfa_russia) 9 janvier 2019