🔴Gilets Jaunes : Mme. Schiappa ouvre les hostilités des donateurs, le nom des donateurs du clan Macron n’est pas transmis au fisc

Deux boxeurs, Dettinger arrĂȘtĂ©, Andrieux en libertĂ© rejoint Benalla! VoilĂ ce qui s’appelle la “Justice du Pouvoir”! MĂȘme un enfant de CP verrait la supercherie

Mme. Schiappa, cette bourgeoise, aux tendances Stasiennes, aimerait avoir la liste des donateurs de la cagnotte Leetchi à destination du boxeur Christophe Dettinger. Google+ Raphaël Berlamont

Et nous on voudrait la liste des 1000 trùs riches donateurs d’En Marche, c’est possible @MarleneSchiappa ? @GilbertCollard

Cela ressemble Ă s’y mĂ©prendre Ă , au choix : escroquerie, vol, dĂ©tournement de fonds ou abus de confiance ? « Monsieur Leetchi », on ne change pas les rĂšgles pendant le « jeu » pour en imposer des nouvelles. Cabinet d’Avocats Rajjou & Elard AssociĂ©s @david_rajjou

‏La ministre MarlĂšne Schiappa veut savoir qui a donnĂ© Ă la cagnotte pour le boxeur Christophe Dettinger… La dictature s’installe petit Ă petit avec des opposants politiques qui sont traquĂ©s, poursuivis et bientĂŽt punis de peines judiciaires… Ils sont donc prĂȘts Ă tout! @EnModeMacaron

Envers qui Emmanuel Macron est-il dĂ©biteur ? parÂ

On prĂ©sente souvent le prĂ©sident Macron comme un Rothschild Boy. C’est exact, mais c’est accessoire. Thierry Meyssan montre qu’il doit sa campagne Ă©lectorale principalement Ă Henry Kravis, le patron d’une des plus grandes sociĂ©tĂ©s financiĂšres globales, et Ă l’Otan ; une lourde dette qui pĂšse aujourd’hui sur la solution de la crise des Gilets jaunes.

Initialement, le financement d’En Marche ! n’est pas contrĂŽlĂ©. C’est une simple association qui peut recevoir des dons de l’étranger. Le nom des donateurs n’est pas transmis au fisc. L’archi-milliardaire Henry Kravis est de ceux-lĂ . ⏭ RĂ©seau Voltaire

Lire aussi, 2017, selon Emmanuel Macron, le temps de la souverainetĂ©Â populaire est rĂ©volu. Apparaitra plus tard, les « Gilets Jaunes », la force du peuple, que le prĂ©sident Macron qualifie ses citoyens français « Les Gueux, les Gaulois RĂ©fractaires… ».

Pour Xavier Niel, Emmanuel Macron est «un super président» 20minutes.fr

Qui est Xavier Niel? Les amis du prĂ©sident Macron, ceux qui ont l’argent, les « sous », les dollars! Le puissant fonds d’investissement amĂ©ricain aux 168 milliards de dollars d’actifs sous gestion a indiquĂ©Â vendredi que Xavier Niel avait rejoint son conseil d’administration au 1er mars en tant que « Director » administrateur indĂ©pendant.

Seul Européen au conseil de KKR

Xavier Niel est le seul EuropĂ©en au sein de ce club trĂšs fermĂ© 100% nord-amĂ©ricain qu’est le conseil d’administration de l’ex-Kohlberg Kravis Roberts & co oĂč il rejoint notamment Patricia Russo, l’ex-patronne d’Alcatel-Lucent, David Drummond, le directeur juridique d’Alphabet (maison-mĂšre de Google), Thomas Schoewe, le directeur financier de Wal-Mart, l’ancien banquier de Morgan Stanley Robert Scully, un professeur de droit ex-membre du gendarme boursier amĂ©ricain, la SEC, Joseph Grundfest, et John Hess, le patron du groupe pĂ©trolier Hess Corporation. latribune.fr

Aucune condamnation de @CCastaner sur ce boxeur-castagneur en uniforme à Toulon ? Cette violence là est tout aussi inacceptable ! pic.twitter.com/rArrz9G0cy — Gilbert Collard (@GilbertCollard) 6 janvier 2019

Vidéo : la scÚne qui va pousser le boxeur Christophe Dettinger à réagir yetiblog.org

Gilets Jaunes, selon Emmanuel Macron, le temps de la souveraineté populaire est révolu!

Le peuple, en fait, je veux dire le citoyen n’est pas dupe voit ce qui se passe, comme un peu « fais ce que je dis, pas ce que je fais« ! Le prĂ©sident Macron, l’Etat, le gouvernement et notre justice payĂ©s par nos impĂŽts, mĂšne une « Dictature » fĂ©roce contre le peuple, les françaises et les français!

Aux yeux du monde, du citoyen du monde, la France Ă©tait aimĂ©e, respectĂ©e, admirĂ©e, par les pays asiatiques, Chine, Vietnam.., les USA, les Russes, le prĂ©sident Poutine et le prĂ©sident Trump l’ont souvent Ă©voquĂ©.

Maintenant, le monde nous observe au moindre dĂ©rapage comme montre cette vidĂ©o ci-dessous ⏬, « Le nĂ©olibĂ©ralisme dĂ©chire littĂ©ralement la France. Paris Ă©tait en feu ce week-end alors que les manifestants des Gilets Jaunes poursuivaient leur combat contre le prĂ©sident Emmanuel Macron et son gouvernement toxique ».

WATCH: Neoliberalism is literally tearing France apart. Paris was on fire at the weekend, as the Gilets Jaunes protesters continued their fight against centrist president Emmanuel Macron and his toxic government Britain’s media totally ignored it pic.twitter.com/aPmTdeHX9a — Socialist Voice (@SocialistVoice) 7 janvier 2019

La « Loi anti-casseurs » qui va ĂȘtre crĂ©Ă©e par le gouvernement d’Edouard Philippe est faite contre les manifestations des « Gilets Jaunes »!!! Un genre de « FichĂ© S » pour les gilets jaunes, assignation Ă rĂ©sidence le jour de manifestations [Une atteinte au Droit de manifester?], alors que les vrais casseurs dĂ©noncĂ©s depuis longtemps courent toujours…

C’est le genre de personne qu’il valait mieux ne pas avoir comme voisine pendant l’occupation đŸ€ŁđŸ€ŁđŸ€Ł https://t.co/ziaEaIodyq — Jean-Marc Alric (@jmAlric11) 8 janvier 2019

Adaptation Yandex.