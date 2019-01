🔴Luigi Di Maio, Italie : Diffusez ma lettre aux gilets jaunes !

C’est une rude bataille que nous pouvons mener ensemble. Mais vous, les gilets jaunes, ne lâchez pas – Luigi Di Maio, Italie

By Luigi Di Maio

Nous savons ce qui anime votre esprit et pourquoi vous avez décidé de descendre dans la rue pour vous faire entendre. En France, comme en Italie, la politique est devenue sourde aux besoins des citoyens qui ont été tenus à l’écart des décisions les plus importantes qui concernent le peuple. Le cri qui s’élève haut et fort sur les places de France est en fin de compte un cri : « Participons ! ».

C’est le même esprit qui a animé le MoVimento 5 Stelle [Le mouvement 5 Etoiles, M5S] et des milliers d’italiens dès le 4 octobre 2009, le jour de notre naissance. Et à partir de ce moment, nous ne nous sommes jamais arrêtés..

Lettre de M. Luigi Di Maio aux gilets jaunes de France

Gilets jaunes, ne lâchez pas ! Depuis l’Italie, nous suivons votre combat depuis le jour où vous êtes apparu pour la première fois dans les rues de Paris et d’autres villes françaises en jaune. Nous savons ce qui anime votre esprit et pourquoi vous avez décidé de descendre dans la rue pour vous faire entendre. En France, comme en Italie, la politique est devenue sourde aux besoins des citoyens qui ont été tenus à l’écart des décisions les plus importantes qui touchent la population. Le cri qui s’élève haut et fort sur les places de France est en fin de compte un cri : « Participons !

C’est le même esprit qui anime le Mouvement 5 étoiles et des milliers d’Italiens depuis le 4 octobre 2009, jour de notre naissance. Et nous n’avons pas arrêté depuis. Au début, nous avons dû endurer les moqueries des vieux politiciens et les attaques féroces des médias. Ils ont dit que nous étions peu nombreux, par exemple. Un peu comme votre ministre de l’Intérieur Castaner l’a fait hier lorsqu’il a dit « 50 000, c’est un peu plus d’une personne par commune en France, c’est la réalité du mouvement des gilets jaunes aujourd’hui, « aujourd’hui, nous pouvons donc voir que ce mouvement n’est pas représentatif de la France « . Une déclaration qui commente d’elle-même, d’une personne, d’une classe politique qui ne veut pas prendre acte de la réalité. Mais vous, les gilets jaunes, ne lâchez pas ! Le Mouvement 5 étoiles, moins de 4 ans après sa naissance, malgré les insultes et les humiliations, est entré au Parlement et après moins de 9 ans nous sommes maintenant au gouvernement et ceux qui se moquaient de nous aujourd’hui ont disparu de la scène politique.

J’ai lu vos affirmations, vos plaintes et j’ai été frappé par le fait que le premier point est précisément la démocratie directe. C’est une revendication importante car elle donne un sens à toutes vos autres demandes. Le gouvernement Macron n’est pas à la hauteur de ses attentes et certaines des politiques qu’il mène sont même préjudiciables non seulement aux citoyens français, mais aussi à l’Europe. Je pense, par exemple, à la question de l’immigration, qui est aussi la cause de la politique étrangère, notamment en Afrique du Nord, et qui a conduit à la déstabilisation de cette région. Comme d’autres gouvernements européens, le gouvernement français pense aujourd’hui en particulier à protéger les intérêts des élites, de ceux qui ont vécu de privilèges, mais non plus ceux du peuple.

En Italie, nous sommes parvenus à inverser cette tendance et il y a maintenant un gouvernement qui bénéficie de plus de 60 % du soutien populaire parce que les mesures économiques que nous avons incluses dans la loi budgétaire visent à améliorer la vie des plus faibles, à apporter un soutien économique à ceux qui sont sans emploi et à les inclure dans un plan pour l’emploi, à augmenter les pensions minimales à 500 000 Italiens vivant dans la pauvreté et sans logement ni épargne dans une banque. Permettons à ceux qui ont travaillé de prendre enfin leur retraite en renversant la réforme faite par l’ancien gouvernement. Nous avons réduit les impôts et les taxes TVA pour les propriétaires de petites entreprises. Les taxes [impôts, frais] ont été augmentées [au profit] des banques, des lobbies, des groupes de pression et des assureurs, qui ont toujours été favorisés [avantagés] par les gouvernements. C’était une manœuvre contre le peuple.

Le Mouvement 5 étoiles est prêt à vous apporter le soutien dont vous avez besoin. Comme vous, nous condamnons fermement ceux qui ont causé la violence lors des manifestations, mais nous savons que votre mouvement est pacifique. Nous pouvons vous fournir certaines des fonctions de notre système de fonctionnement de démocratie directe, Rousseau [plateforme Internet, baptisée Rousseau], par exemple l’appel à l’action pour organiser des événements sur le terrain ou le système de vote pour définir le programme électoral et choisir les candidats à présenter lors des élections. C’est un système conçu pour un mouvement horizontal et spontané comme le vôtre et nous serions heureux que vous l’utilisiez.

Une nouvelle Europe est en train de naître. Celui des gilets jaunes, celui des mouvements, celui de la démocratie directe. C’est une rude bataille que nous pouvons mener ensemble. Mais vous, les gilets jaunes, ne lâchez pas !..

M. Luigi Di Maio a tapé dans le mille, Yandex.