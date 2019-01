Gilets Jaunes, Yellow Vests : dans son tweet, le président Macron nous menace

Le président Macron menace notre République

Un tweet écrit par un sous-fifre, Yandex estime non recevable et une insulte aux yeux de notre République.

Voici ce qui est écrit « Une fois encore, une extrême violence est venue attaquer la République – ses gardiens, ses représentants, ses symboles. Ceux qui commettent ces actes oublient le cœur de notre pacte civique. Justice sera faite. Chacun doit se ressaisir pour faire advenir le débat et le dialogue. » @EmmanuelMacron

Nous Yandex, saint d’esprit, traduisons ces mots « Justice sera faite » de gravité extrême et une menace envers notre peuple de France, de Navarre et des Outre-Mers.

Yandex

Prince Louis de Bourbon, duc d’Anjou soutient les #GiletsJaunes https://t.co/c7uW7x9tUJ @IntropaJacques Je tiens à exprimer ma solidarité et ma profonde compassion pour ceux qui souffrent,dénués de ressources,écrasés de charges,humiliés et privés d’Espérance #Macron #YellowVests pic.twitter.com/VZLTXkBF8D — Intropa Jacques (@IntropaJacques) 11 décembre 2018

Que Dieu protège la Fille aînée de Son Eglise, que Dieu vienne en aide aux Français malheureux, démunis et souffrants. Qu’Il leur rende l’Espérance et la foi en l’avenir de notre pays qui doit se relever et renouer avec tout ce qui en a constitué la grandeur autant que la paix des cœurs et la douceur de vivre – Louis, Duc d’Anjou.