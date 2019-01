À Idlib, Syrie : les terroristes s’entretuent

Le groupe terroriste Zenki a engagé de violents combats avec les terroristes du Front Nosra

La guerre de liquidation entre les terroristes se poursuivent dans les deux banlieues d’Alep et d’Idlib

Alep, Idlib – SANA – Les combats de liquidation entre les réseaux terroristes, soutenus par le régime turc, représentés par les terroristes du « Front Nosra *HTS» d’une part et des soi-disant « Front nationale de Libération » et « Mouvement de Noureddine Zenki *NFL» de l’autre, se poursuivent pour le 4e jour consécutif dans la banlieue ouest d’Alep et sud d’Idleb, y faisant des centaines de tués parmi eux.

Citées par des rapports médiatiques, des sources civiles des deux banlieues d’Idleb et d’Alep ont indiqué que les terroristes du « Front Nosra » avaient pu après des combats féroces avec le Mouvement de Noureddine Zenki terroriste s’emparer de vastes superficies de la banlieue ouest d’Alep et de grandes quantités d’armes et de véhicules et abattre des dizaines de terroristes du Mouvement mentionné.

Dans la banlieue sud d’Idleb, les sources ont dit que les terroristes du soi-disant « Front national de Libération » avaient poursuivi leur progression en direction des villages qui sont sous le contrôle des terroristes du « Front Nosra » au sud d’Idleb et avaient pris le contrôle du village de Telmans à l’est de Marret No’man au sud d’Idleb après de violents combats avec les terroristes du « Front Nosra ».

*HTS Front Al-Nosra Hayat Tahrir al-Cham

*Zenki NFL