Les avions russes ont bombardé plusieurs sites terroristes à l’Ouest d’Alep, Syrie

BEYROUTH, LIBAN, 01h20, ce matin – L’armée de l’air russe a effectué cette nuit un certain nombre de frappes aériennes au-dessus d’Alep Ouest, ciblant plusieurs sites qui ont été abandonnés par les rebelles soutenus par la Turquie.

Selon des informations en provenance d’Alep, des avions russes en provenance de l’aéroport de Hmeimim, dans le sud-ouest de la Lattaquié, auraient pris pour cible un entrepôt d’armes abandonné appartenant à Harakat Nouriddeen *Al-Zinki près de la ville de Dart Izza, dans l’ouest d’Alep.

Les avions russes ont également ciblé plusieurs sites près de la ville de Qabtan Al-Jabal afin d’empêcher Hay’at Tahrir Al-Sham *HTS ou Front Al-Nosra, d’en saisir le contenu le contenu se trouvant à l’intérieur.

Ces frappes aériennes de l’armée de l’air russe, vendredi soir, ont marqué la première fois cette année qu’ils ont mené une attaque aérienne contre un groupe quelconque à l’intérieur de la Syrie..

almasdarnews.com

*Al- Zenki al-Zenki

*HTS Front Al-Nosra était armé et soutenu par la France de Hollande Hayat Tahrir al-Cham

Adaptation Yandex

A l’intérieur d’Idlib, HTS a capturé plusieurs chars, les drones russes surveillent l’évolution de la bataille, à tout moment, les forces russes pourraient frapper Idlib avec ses missiles « Kalibr » de sa flotte de combat en méditerranée.

#Syria: #HTS captured most of armoured fleet belonging to Zinki while latter tried to transfer them towards #Afrin area. pic.twitter.com/ZqqkwFmW14

— Qalaat Al Mudiq (@QalaatAlMudiq) 5 janvier 2019