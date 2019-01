😡Direct Paris : Les Gilets Jaunes investissent l’avenue des champs acte 8 5 janvier

Les Gilets jaunes étaient ce matin sur les Champs-Elysées pour donner le coup d’envoi de l’acte 8 du mouvement de contestation. Les Gilets jaunes quittent les Champs-Elysées pour prendre la direction de la Place de la Bourse. Ils sont plus d’un millier à converger vers la Place de la Bourse acte 8 5 janvier, via @nadege_RTFrance francais.rt.com

Nous constatons aujourd’hui, depuis les manifestations de l’acte 1 des « Gilets Jaunes » du 17 novembre 2018, nos chaînes de télévision publiques ne relayent pas ses images en direct, alors qu’ils sont payés par la redevance audiovisuelle 2019, nos impôts, 139 euros en métropole, 89 euros dans les DOM.

Dix-neuf mois après l’élection d’Emmanuel Macron, 75% des Français se disent «mécontents» de l’action menée par le gouvernement, soit 16 points de plus qu’en avril dernier, selon un sondage Odoxa Dentsu consulting publié jeudi. fr.sputniknews.com

Merci aux télévisions russes de Chef Poutine, Yandex.

Yandex en continu… Rafraîchir à tout moment ici ⏭

Direct par RTFrance via Ruptly

Direct par Sputnik France

Direct par Yahoo

Direct par notre ami gilet jaune Ramous

13h40 – Des Gilets jaunes lisent une lettre à Emmanuel Macron devant l’Hôtel de Ville de Paris

13h45 – Importante mobilisation à Rouen, avec 4.000 à 6.000 manifestants venus de tout le département de la Seine-Maritime et de l’Eure mais aussi des Yvelines, ce matin, selon France 3 Normandie. La préfecture quant à elle faisait état de 1.700 manifestants en milieu de matinée.

14h00- De premiers heurts ont éclaté à Paris entre les forces de l’ordre et des Gilets jaunes qui défilaient jusque-là dans le calme. Sur les quais de Seine, à proximité de l’Hôtel de Ville, des manifestants ont jeté des projectiles sur les forces de l’ordre qui ont répliqué par des tirs de lacrymogènes avant de recevoir le renfort de CRS.

14h15 – A Toulouse, les Gilets jaunes se rassemblent place du Capitole.⏭ @GBernard77

14h30 – Dans le calme, l’imposant cortège parisien emprunte les bords de Seine en direction de l’Assemblée nationale.⏭ @ClementLanot

15h00 – Environ un millier de personnes rassemblées à 14h à Bordeaux, où les manifestants ont hissé un gilet jaune sur la fontaine de la Bourse, indique France Bleu Gironde. @UPR_Faucher

« D’abord on empêche de manifester, puis on parque dans une fan zone, ensuite on gaze, et la semaine suivante on interdit les casques, masques et lunettes. »

(via @nicolasgregoire)https://t.co/TebzopSFiq

— Journal Fakir (@Fakir_) 5 janvier 2019