La presse syrienne Sana annonce 11 martyrs dans le bombardement US à Ash Sha’Fah

By News Desk

BEYROUTH, LIBAN, 14h30 – Le Conseil des droits de l’homme de Tchétchénie a déclaré vendredi que deux citoyens russes avaient été tués lors d’une attaque récente de la Coalition américaine contre le gouvernorat syrien de Deir Ezzor.

« Selon nos données, une résidente du district de Nadterechny en Tchétchénie, Khava Akhyadova, 35 ans, est décédée dans le campement d’al-Shaaf dans la province de Deir Ezzor à la suite d’un raid aérien des forces de la coalition internationale, a déclaré Kheda Saratova, membre du Conseil des droits de l’homme sous le chef tchétchène, à l’issue de l’opération.

« …Suite à une frappe de missile sur une maison dans la même région, Khalid, le petit-fils de Rosa Yuzbekova du Daghestan, a été tué à 4 ans », a ajouté Saratova, qui est également membre du groupe de travail sur le retour des femmes et enfants russes de la zone du conflit au Moyen-Orient.

La plainte ne précisait pas quand ces citoyens russes ont été tués, et le Kremlin n’a pas non plus fait de déclaration au sujet de ces rapports..

almasdarnews.com

Adaptation Yandex

11 martyrs dans une agression menée par l’aviation de la Coalition internationale contre Chaafa dans la banlieue de Deir Ezzor https://t.co/D9QAewOIhL via @SanaAjel — bulletinfrançais (@bulletinfr_sana) 3 janvier 2019