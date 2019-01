✝😪Lettre de Yonne Champigny sur Yonne : mon village tombe en ruine

Un cri de désespoir, une souffrance, nos villages de France se meurent, pendant que le président Macron donne 50 millions d’euros au Tchad, sans penser aux malheurs des français

La France a donné 100 millions d’euros au Tchad, 50 millions en 2017 et 50 millions en 2018, sous formes de prêts et de dons. Et avant, c’était combien? medias-presse.info

By Béatrix de Médiévale✝

C’est ma foi en Dieu le Christ ressuscité qui me donne de l’espoir et l’espoir me fait vivre

À Yonne Champigny sur Yonne, Jeudi 3 janvier 2019

Je vous salue d’un misérable village de l’Yonne

Champigny sur Yonne

qui a seulement une église catholique

médiévale restaurée

jolie à l’intérieur mais fermée maintenant.

Le maire est né durant la guerre de 1940

il ne fait rien d’autre que réclamer des taxes qu’on ne peut pas payer.

Il gagne aussi des euros en accueillant

une décharge d’ordures énorme

à coté d’une clinique psychiatrique sur la colline.

Le village tombe en ruine avec des maisons abandonnées

et des boutiques fermées avec une grande vitre cassée.

Les trottoirs en terre et en pierres éparses

sont défoncés et casse-gueules.

Les rues en pente deviennent des torrents charriant des grosses pierres

les jours et les nuits de forte pluie.

C’est ma foi en Dieu le Christ ressuscité qui me donne de l’espoir

et l’espoir me fait vivre.

Gilets Jaunes, je pense que ce message est pour vous, nos villages sont à l’abandon depuis la réforme territoriale en 13 régions, nous devons construire et poursuivre le combat pour nos habitants dans la misère [Ceux qui sont riches n’ont pas ce problème, ils devraient y prêter attention, ça pourrait aussi leur arriver], nous le savions, plus, on avance dans le temps, moins de salaires, plus de taxes, plus impôts, il est très difficile de vivre [des taxes qu’on ne peut pas payer, Béatrix], il n’y a pas si longtemps, nous comptions nos euros, aujourd’hui, nous cherchions quelques centimes des « sous » oubliés dans les poches de « Papa » ou dans la machine à laver; et acheter un pain.

Le Maire de Yonne Champigny sur Yonne, devrait céder sa place, cherche à faire du profit « c’est voler le peuple » alors que sa population est dans la souffrance, des maisons abandonnées, les trottoirs en terre et en pierres éparses sont défoncés. Sacrilège, l’église est fermé ⏭😡😡😡!

Pour nos SDF, la vie est encore plus difficile, l’argent donné à l’immigration😡?

Aujourd’hui, on ne peut plus s’offrir un moment de détente à « Copacabana, Rio de Janeiro, Brazil », alors qu’avant le « Punch coco coulait à flots », le niveau de vie [Pouvoir d’achat] des français est à la dérive!

Chant des « Gueux »! C’est Révolution. À Eric Drouet arrêté [Détenu dans le 15ème] par la « Gestapo de Castaner » à Paris, notre justice du pouvoir [le mur des cons] [Google.fr recherche le mur des cons, ici😇😠😂🤣!!!] ne dit rien! Un pays des « Droits de l’Homme », qui n’a plus lieu d’être!

