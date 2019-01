⚡9/11 : des hackers menacent de publier des documents explosifs

Le scandale du Pizzagate par Rudy Giuliani, USA

Hacker group threatens to leak 9/11 ‘truth’ unless paid in bitcoin

[Un groupe de hackers menace de divulguer la « vérité » du 9/11 à moins d’être payé en bitcoin]

Le groupe de hackers Dark Overlord a menacé de divulguer des milliers de documents « secrets » volés à des assureurs et à des agences gouvernementales qui, selon eux, révèlent la vérité sur le 11 septembre – à moins qu’ils ne soient payés.

The Dark Overlord, un «groupe professionnel de menaces contradictoires» connu pour ses hacks de Netflix, ses cliniques de chirurgie plastique et d’autres cibles sensibles, a posté un lien vers une archive cryptée de 10 Go de documents liés au litige du 11 septembre, promettant de libérer les clés de cryptage. si leurs demandes n’ont pas été satisfaites dans un message publié lundi sur Pastebin.

Le groupe affirme que les documents racontent l’histoire de ce qui s’est réellement passé à l’une des dates les plus notoires de l’histoire récente, en tweetant: «Nous fournirons de nombreuses réponses sur 9.11 complots grâce à la fuite de nos 18 000 documents secrets. » Ils ont publié un « teaser » [bande-annonce] composé de lettres, de courriels et de divers documents mentionnant des cabinets d’avocats, la Transport Security Administration et la Federal Aviation Administration, avec l’avenir de nouvelles promesses.

Il n’ya pas que les litiges en matière d’assurance que nous avons, il s’agit de documents CONFIDENTIELS, CLASSIFIÉS et SECRET émanant de la *FAA, du FBI, de la *TSA, de l’*USDJO, etc. pic.twitter.com/7LaC8TaNAQ

– thedarkoverlord (@ tdo_h4ck3rs) le 1er janvier 2019

Compte Twitter TDO suspendu

Ils affirment avoir piraté des documents émanant non seulement de grands assureurs mondiaux tels que Lloyds of London et Hiscox, mais également de Silverstein Properties, propriétaire du complexe World Trade Center, et de diverses agences gouvernementales. Les documents, qui sont supposés contenir des documents gouvernementaux confidentiels censés être détruits mais conservés par des cabinets d’avocats, révéleraient «la vérité sur un des incidents les plus reconnaissables de l’histoire récente et qui est entouré de mystère avec peu de transparence et non beaucoup de réponses.»

Les forces de l’ordre fédérales poursuivies pour avoir tenu les Américains dans l’ignorance au sujet des activités de piratage informatique rt.com

Toute personne qui craint d’être nommée dans les documents peut voir son nom expurgé – moyennant des frais, selon l’annonce. Les «organisations terroristes» et les «États-nations concurrents des États-Unis» se voient également offrir un premier accès à l’information – s’ils paient. Sinon, écrivent les pirates, les assureurs peuvent payer une rançon bitcoin non spécifiée – ou « nous allons vous enterrer avec ça. »

Certains documents ont été récupérés lors du piratage en avril d’un cabinet d’avocats associé à Hiscox qui, selon le cabinet, aurait pu exposer 1 500 de ses souscripteurs de polices d’assurance commerciales américaines. The Dark Overlord affirme que, bien que leur rançon ait été payée pour ce hack antérieur, leur victime avait violé «l’accord» en coopérant avec les forces de l’ordre, nécessitant une extorsion supplémentaire.

Le groupe est apparu en 2016 avec des piratages dans des centres médicaux, annonçant la vente de données sensibles sur le Web [marché noir] afin de forcer les victimes à payer pour leur suppression. Selon Net, ils ont infiltré l’année dernière, Orange et Netflix, une saison complète, pour prouver à cette entreprise qu’ils étaient sérieux et qu’ils avaient volé les données de plus de 50 entreprises..

Attentats du 11 septembre 2001

*FAA Federal Aviation Administration

*TSA Transportation Security Administration

*USDJO? DOJ Département de la Justice des États-Unis

