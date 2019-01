😡Paris, Gilets Jaunes : Eric Drouet embarqué par les forces de l’ordre près de Concorde

Libérez Éric Drouet. Fichez la paix aux porte-voix du peuple – Jean-Luc Mélenchon

La figure des Gilets jaunes Eric Drouet a été de nouveau interpellé par les forces de l’ordre à Paris, non loin des Champs-Elysées, alors qu’il participait à un rassemblement.

⚠️Le 1er prisonnier politique français du XXIème siècle?

Eric Drouet un des principaux leaders des #GiletsJaunes a été arrêté alors qu’il déposait (pacifiquement) des bougies en soutien aux mutilés & blessés du mouvement des gilets jaunes.#Benalla est toujours libre… pic.twitter.com/ZoGvoSHanR — Patrick Edery (@patrick_edery) 2 janvier 2019

Ce soir du 2 janvier, des Gilets jaunes se sont réunis aux abords de la place Concorde à Paris, répondant à  un appel sur Facebook lancé par la page @Gilet.jaune.france.fr. Se conformant aux consignes données plus tôt par Eric Drouet, l’une des figures des Gilets jaunes, les manifestants n’ont pas revêtu leurs gilets jaunes. «On ne vient pas manifester, on ne vient pas bloquer, on reste sur les trottoirs, sur les passages piétons, mais par contre, on va où on veut», avait-il déclaré dans une vidéo diffusée sur YouTube.

Des CRS ont été déployés à cette occasion près de la place Concorde, au pied des Champs-Elysées.

#Giletsjaunes mobilisés rue Royale : Notre reporter @TBonnet_RT revient sur les circonstances de la nouvelle interpellation d’#EricDrouet, le soir du 2 janvier à #Paris, près de la place Concorde En savoir plus :

Selon une source policière citée par France Info, Eric Drouet a été interpellé «pour participation à une manifestation non déclarée». De son côté, l’AFP a rapporté qu’Eric Drouet avait été arrêté pour pour vérification d’identité avec d’autres sympathisants du mouvement.

Assez de violences, de condamnations et d’interpellations contre les #GiletsJaunes ! Libérez Éric Drouet. Fichez la paix aux porte-voix du peuple. — Jean-Luc Mélenchon (@JLMelenchon) 2 janvier 2019

Rapidement après l’interpellation d’Eric Drouet, Jean-Luc Mélenchon a dénoncé sur Twitter «un abus de pouvoir». «Une Police politique cible et harcèle désormais les animateurs du mouvement gilet jaune», s’est insurgé le leader de la France Insoumise, qui avait rendu le 31 décembre au Gilet jaune.

Alerte : arrestation il y a qqs minutes d’un opposant à Vladimir Poutine en Russie. Ah zut… c’était pas en Russie, mais en France, le pays des droits de l’homme. — Steeve Briois (@SteeveBriois) 2 janvier 2019

VIDEO⚡️Alain Bouché (Gilet Jaune) sur l’arrestation d’#EricDrouet:«@CCastaner a traité de #fachos les #GiletsJaunes,je lui retourne le compliment car on est dans un régime #totalitaire.Nous répliquerons maintenant aux forces de l’ordre & je ne sais pas comment ça va se terminer.» pic.twitter.com/BSCzJuUBeb — fandetv ن 🙂 (@fandetv) 2 janvier 2019

#EricDrouet, #GiletJaune, vient d’être une fois de plus interpellé par la police. Indigné par la brutalité et l’inutilité de la procédure, #AlexandreBenalla décide de rendre ses passeports diplomatiques et de ne plus répondre aux sms de #Macron . Il y a des limites à tout. — André Bercoff (@andrebercoff) 2 janvier 2019

Une bonne vingtaine de fourgons de police pour quelques dizaines de #GiletsJaunes qui rendaient hommage aux victimes et aux blessés ?!?! Je n’ose même pas imaginer la réaction de certains si cette scène avait eu lieu dans un autre pays …#EricDrouet pic.twitter.com/G0LPZJkAqI — Tancrède ن (@Tancrede_Crptrs) 2 janvier 2019

⚡️ÉRIC DROUET / Personnage populaire des #GiletsJaunes, il vient de se faire interpeller par les forces de l’ordre à l’instant lors d’un rassemblement à #Paris – Concorde.

C’est la deuxième fois. pic.twitter.com/Na8dKAeZh1 — Pure. (@PureTele) 2 janvier 2019

Vous ne verrez pas ce régime pourri mettre autant de moyens pour arrêter un djihadiste ou un trafiquant de drogue qu’il n’en a employé pour Éric Drouet. pic.twitter.com/gmP0UXwLjv — Kim Jong Un3⃣1⃣ 1⃣2⃣ (@KimJongUnique) 2 janvier 2019

On nous explique qu’on ne peut rien faire contre les fichés S radicalisés qui restent en liberté mais Eric Drouet est arrêté de façon musclée à deux reprises devant les caméras. J’ai le sentiment que le gouvernement se trompe d’adversaire et de priorité. — Damien Lempereur (@dlempereur) 2 janvier 2019

Éric Drouet de nouveau arrêté ce soir à Paris car il fait peur à Emmanuel Macron… …Et Alexandre Benalla a FRAPPÉ des manifestants, a été payé 7.100€ par mois par les impôts des Français pour jouer les BARBOUZES, a MENTI devant le Parlement… Mais lui il est tranquille! pic.twitter.com/XgygyEeqfa — ❗️𝙴𝚗𝙼𝚘𝚍𝚎𝙼𝚊𝚌𝚊𝚛𝚘𝚗™️❗️ (@EnModeMacaron) 2 janvier 2019

Véritable rafle des gilets jaunes à côté de la concorde. Quelle honte cette milice! Soutien total à #EricDrouet — Amandine Deniau (@Amandinedeniau) 2 janvier 2019

Avec l’arrestation d’Éric Drouet, Castaner a perdu une bonne occasion de se faire oublier. Adieu le dialogue : il y aura du monde samedi sur les ronds-points et sur les Champs. Bah oui, Président, il ne fallait pas le mettre à l’intérieur. https://t.co/GYXlrFaYxJ — Aigles_Noirs (@Aigles_Noirs) 2 janvier 2019

Incapable de répondre à la crise des #GiletsJaunes, Emmanuel Macron en est réduit à interpeller #EricDrouet. Il s’imagine que le peuple français va se laisser museler par des techniques de petit autocrate minable ? Honte à lui !#LibérezEricDrouet pic.twitter.com/qag7p3SYEF — Eléonore Bez (@EleonoreBez) 2 janvier 2019

#EricDrouet a donc été arrêté pour « manifestation non déclarée ». Donc si demain on organise, sans la déclarer, une manif de soutien à #Macron, les organisateurs seraient arrêtés de la même manière et sur la même base juridique ? Foutaises. C’est une arrestation politique. — Jean MESSIHA (@JeanMessiha) 2 janvier 2019

Expect mass mobilisation of the #GiletsJaunes after the arrest of a key figure – Eric Drouet – by the French police. Macron now taking political prisoners. How very 2019#GiletJaunes pic.twitter.com/1GACQm0cre — Katie Hopkins (@KTHopkins) 2 janvier 2019

Les réseaux sociaux s’enflamment devant l’arrestation d’Éric #Drouet considérée comme une manœuvre de police politique contre les #GiletsJaunes en comparaison aux passes-droits de #Benalla ou à l’absence de réaction face aux racailles qui ont brûlé plus de 1000 voitures le 31/12 https://t.co/sj7SQ6lISr — Jean-Marc Alric (@jmAlric11) 2 janvier 2019

Cette arrestation d’un opposant politique en plein coeur de Paris est scandaleuse dans notre démocratie et ne fait que renforcer l’indignation légitime ! #EricDrouet

Et après, ceux qui nous gouvernent vont donner des leçons à Trump et Poutine… https://t.co/6S837gWits — Ludovic PAJOT (@ludovicpajot) 2 janvier 2019

Interpellation violente (sur la fin) d’Éric Drouet lors d’un rassemblement rue Royale à Paris, la police tente d’empêcher Rémy Buisine de filmer. Tout va bien. #GiletsJaunes #EricDrouet pic.twitter.com/aW2WR3ZEtg — Benoit Deverly 🔻📸🏳️‍🌈 (@deverly_b) 2 janvier 2019

⚡🇫🇷FLASH – Eric #Drouet vient d’être interpellé en marge d’un rassemblement de #Giletsjaunes à proximité de la place de la Concorde à #Paris. (📹NC) pic.twitter.com/8q458Sdg9X — Brèves de presse (@Brevesdepresse) 2 janvier 2019

De nouveau Éric Drouet interpellé. Pourquoi ? Abus de pouvoir. Une Police politique cible et harcèle désormais les animateurs du mouvement gilet jaune. #GiletsJaunes — Jean-Luc Mélenchon (@JLMelenchon) 2 janvier 2019

DIRECT – Interpellation à l’instant de Eric Drouet par la police Rue Royale lors d’un rassemblement de #GiletsJaunes. pic.twitter.com/mkkL5w9Xvj — Remy Buisine (@RemyBuisine) 2 janvier 2019

