Le président Assad donne le feu vert aux avions irakiens d’attaquer Daech en Syrie

Islamic World News Analysis Group – L’armée de l’air irakienne a attaqué plusieurs fois de suite au cours des derniers mois les positions de Daech en Syrie.

Des sources de sécurité ont déclaré qu’au dernier jour de 2018, des avions F-16, sur ordre du commandant en chef de l’Irak et en collaboration avec d’autres forces irakiennes, ont attaqué les positions de Daech à Al Susah en Syrie.

Selon cette source, l’objectif était une réunion de 30 membres de Daech dans un bâtiment qui a été un succès.

Récemment, le président syrien a déclaré que l’armée de l’air irakienne avait le droit d’attaquer Daech en Syrie sans l’autorisation du gouvernement syrien..

