Président Poutine: Happy New Year 2019!

Président de la Russie Vladimir Poutine : Citoyens de Russie, amis,

Une nouvelle année, 2019, approche à grands pas. Derrière nous, il y a le mois de décembre, où nous nous sommes précipités pour accomplir toutes nos tâches urgentes, finaliser nos plans pour l’avenir et, bien sûr, nous nous sommes préparés pour les célébrations de la nouvelle année. Pleins d’excitation et d’espoir, nous attendons maintenant l’arrivée de la nouvelle année. Nous voyons les yeux de nos enfants briller d’enthousiasme. Nous ressentons la joie de nos parents et grands-parents, si toute la famille est réunie en ce moment. Leurs cœurs sont réchauffés par la tendresse et l’attention, et ils peuvent expérimenter la magie du Nouvel An créée par la générosité de nos esprits. Cette générosité est essentielle non seulement lorsque nous célébrons, mais aussi dans notre vie quotidienne, lorsque nous sommes là pour soutenir ceux qui ont besoin de notre aide, ceux qui sont seuls ou malades. Après tout, nous devons être sensibles aux malheurs des autres, et les soins sont toujours récompensés par de la gentillesse et nous donnent la joie de nous impliquer.

Amis,

Bien que nos attentes en ce moment même puissent différer, ce que nous voulons tous, c’est que nos êtres chers soient en bonne santé, que notre maison soit pleine d’harmonie, que nos enfants nous apportent la joie, que notre vie soit paisible et que nos rêves, même les plus sacrés, deviennent réalité.

Comme dans notre enfance, la veille du jour de l’An, nous faisons des vœux et nous nous attendons à ce que cette soirée nous porte chance et nous apporte du succès. Que tout cela se réalise. En même temps, nous savons tous avec certitude que ce n’est que par nos propres efforts et en travaillant ensemble que nous pourrons bâtir une vie meilleure pour nous-mêmes, nos familles et notre patrie.

Nous sommes confrontés à de nombreuses tâches urgentes dans les domaines de l’économie, de la recherche, de la technologie, de la santé, de l’éducation et de la culture. Ce qui importe le plus, c’est que nous fassions des progrès constants dans l’amélioration du bien-être et de la qualité de vie en Russie, afin que tous ses habitants, chacun d’entre nous, ressentent ce changement pour le mieux dès l’année prochaine.

Nous réussirons, mais seulement si nous sommes capables de travailler ensemble. Nous n’avons jamais eu aucune aide dans ces entreprises, et nous n’en aurons jamais. Pour cette raison, nous devons former une équipe unie, forte et agissant comme un tout. Que l’amitié et les bons espoirs qui nous rassemblent tous nous accompagnent et nous aident à aller de l’avant et à atteindre nos objectifs communs.

Amis,

Le Nouvel An est dans quelques secondes. Souhaitons bonne chance à nos voisins. Disons les mots les plus chaleureux à tous ceux que nous chérissons, remercions nos parents, embrassons tendrement nos enfants et ouvrons notre cœur les uns aux autres. Après tout, lorsque des millions de personnes partagent ces sentiments merveilleux, le monde est rempli d’amour et de confiance.

De tout mon cœur, je vous souhaite joie et bien-être, succès et prospérité à notre patrie, à notre Russie bien-aimée.

Bonne année 2019 !

en.kremlin.ru

Adaptation Yandex

