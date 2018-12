📹Gilets Jaunes: Direct des Champs-Elysées, Paris

Rafraîchir à tout moment ici ⏭

La police française se prépare pour les troubles du réveillon du Nouvel An alors que les Gilets Jaunes planifient un plan « Champs-Élysées ».

Vous prévoyez de continuer à autoriser les forces de l’ordre à tirer au flashball sur les visages des manifestants GJ ? @Luddite26fr

Via Guillaume Agostinelli

RT France en continu

Brut Officiel

D’autres directs sont prévus par des chaînes officielles cette nuit.

Le soir du réveillon s’annonce électrique partout en France. Depuis plusieurs jours, les appels à manifester le soir du 31 décembre à Paris ainsi qu’en province se sont multipliés sur Facebook. Sur le site Démosphère, qui se présente comme «un agenda alternatif de la région parisienne», pas moins de sept événements de ce type ont été recensés sur Facebook. francais.rt.com

#Yellowvests arrive on the bridge of Aquitaine in Bordeaux #GiletsJaunes #acte8pic.twitter.com/3p0020mbrP

— nonouzi (@Gerrrty) 31 décembre 2018