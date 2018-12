👏Les forces Kurdes YPG invitent l’armée syrienne à prendre possession de Manbij, Syrie

En raison des menaces d’invasion de l’Etat turc d’envahir le nord de la Syrie et de déplacer sa population de la même manière qu’al-Bab, Jarablus et Afrin, nous, les unités de protection du peuple, après le retrait de nos forces de Manbij, annonçons que nos forces vont se concentrer sur la lutte contre ISIS à l’Est de l’Euphrate.

Parallèlement, nous invitons les forces gouvernementales syriennes, qui sont tenues de protéger le même pays, la même nation et les mêmes frontières, à exercer un contrôle sur les zones dont nos forces se sont retirées, en particulier Manbij, et à protéger ces zones contre une invasion turque..

ypgrojava.org

Photo by @DefenseUnitsYPJ

Adaptation Yandex

We invite the Syrian government forces to assert control over the areas our forces have withdrawn from, in particularly Manbij, and to protect these areas against a Turkish invasion.https://t.co/OAkymO8s9Q

— Rojava Defense Units | YPG (@DefenseUnits) 28 décembre 2018