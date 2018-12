📹🔴Le commandement US en Syrie ne croit pas que l’armée du président Assad est entrée à Manbij

Malgré des informations inexactes sur les changements apportés aux forces militaires dans la ville de Manbij, en Syrie, le commandement US n’a vu aucune indication qui indique que ces affirmations soient vraies. Nous demandons à tous de respecter l’intégrité de Manbij et la sécurité de ses citoyens..

Coalition US

Commandement US -Irak -Syrie Inherent Resolve

Adaptation Yandex

28 décembre 2018