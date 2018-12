Les gilets jaunes attendent le point de rendez-vous, se faufilent changeant constamment de rues et d’attitude pour éviter la police de Castaner

Le troisième direct est un gilet jaune Ramous , il nous a averti que les gilets jaunes ont reçu le lieu de rendez-vous qui est donné à la dernière minute, par de nouveaux moyens techniques, nous demandent de partagerr à MAX, d’avertir tout le monde et qu’il nous remercie, par Ramous.

Ce 29 décembre, les Gilets jaunes se sont donné rendez-vous pour l’acte 7. Un peu partout en France, les manifestants se réuniront pour un nouveau samedi de mobilisation. RTFrance.

Chef Poutine, merci pour les chaînes russes, Yandex.

Fatigués, mais toujours déterminés, les Gilets jaunes se mobilisent pour la septième semaine consécutive. Malgré des concessions de l’exécutif, les manifestants veulent maintenir la pression sur le gouvernement. Des rassemblements sont prévus un peu partout dans l’Hexagone, le principal devant avoir lieu dans la capitale. RTFrance.

Malgré l’essoufflement constaté lors l’acte 6 et cette période de fêtes, les Gilets jaunes se mobilisent à Paris et en province. Sur les réseaux sociaux nombre d’entre eux ont appellé à ne rien lâcher et à continuer à faire entendre leur colère. Sputnik.

12h00 Les forces de l’ordre font usage de gaz lacrymogènes à Rouen, procèdent à des tirs de Flash Ball et mettent des coups de matraques. @LouvetSimon

« On dit souvent que c’est les policiers qui provoquent mais qui c’est qui vient provoquer là ? » : un CRS attire mon attention et me prend à témoin sur les #ChampsElysées pic.twitter.com/E0EWaOO5Gi — Lucas Léger (@lucas_rtfrance) 29 décembre 2018

#GiletsJaunes interceptés par la police après une course-poursuite.

Les équipements de protection sont confisqués pic.twitter.com/R59d731CkC — Lucas Léger (@lucas_rtfrance) 29 décembre 2018

13h00 Un CRS prend à témoin le journaliste de RT France pour qu’il montre ce qu’il considère comme une provocation d’un manifestant Gilet jaune. L’échange reste cependant cordial et calme.

Finalement, 8 #GiletsJaunes sont interpellés rue Balzac dont un entravé avec un serre flex. Ce dernier n’est pas emmené avec les autres mais séparément. pic.twitter.com/rQDLCxr7Hd — Lucas Léger (@lucas_rtfrance) 29 décembre 2018

13h20 Huit Gilets jaunes sont interpellés sous la caméra du journaliste de RT France.

Les festivités de la Saint-Sylvestre peuvent-elles être perturbées par une nouvelle mobilisation des Gilets jaunes? Plusieurs appels à manifester ce samedi 29 décembre à Paris, Lyon, Nantes, Toulouse ou encore Bordeaux émergent sur les réseaux sociaux. Sputnik.

13h30 «Je viens manifester pour des gens qui ont très peu d’argent. Je ne viens pas même pour moi. (…) Ce qu’on avait demandé au gouvernement c’est l’essence moins chère, on l’a eue, le SMIC, on l’a pas eu, c’est ça que je demande. (…) Pas pour moi, parce que je suis à la retraite, j’en ai pas besoin, mais il y a des gens qui en ont besoin, j’étais sur les rond-point pour des gens qui ont très peu pour vivre.»

13h40 Un millier de Gilets jaunes à Tarbes

Paris – Des #GiletsJaunes devant BFM, ils protestent contre le traitement médiatique du mouvement. pic.twitter.com/A9SWPgACW3 — Remy Buisine (@RemyBuisine) 29 décembre 2018

13h40 Action en cours près des locaux de BFM TV

Plusieurs dizaines de Gilets jaunes se rassemblent devant les locaux de BFM TV, dans le 15e arrondissement. Dans le même temps, les internautes ont attiré l’attention sur le fait qu’au lieu des reportages sur les manifestations en France, la chaîne diffusait un documentaire sur Johnny Hallyday.

14h00 Des Gilets jaunes sont devant le siège de la rédaction de BFMTV.

De nombreux Gilets jaunes sont actuellement en train de converger vers le siège de BFM TV, dans le 15e arrondissement de Paris, en scandant des slogans hostiles à la chaîne d’information en continue.