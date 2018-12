🔴Benalla, Affaire d’Etat: La Macronie est donc une continuation de la Sarkozie. Ou son avatar

Les Gueux au pouvoir

Osez critiquer Donald Trump dans ces conditions relève de la psychiatrie clinique…Â

Selon l’auteur – Benalla, son impulsivité l’avait exposé une première fois, poussant son protecteur, Emmanuel Macron, à faire semblant de le limoger. Faire semblant car il lui a confié d’autres missions et d’autres avantages.

La France des Benalla et consorts

Avant on avait les favoris ou les mignons du roi ou du régent ou encore de la reine ou de la régente.

Puis on a eu droit au bouffon du roi.

A une autre occasion, on a eu droit à « Mon cousin le Roi !  » et c’était au temps de François 1er.

L’empire abattu et la monarchie abolie, on a cru un peu naïvement que l’on connaîtra plus ces aspects monarchiques sous une republique, La Res publica ou la chose publique.

Que faisait Lahcene Benalla, alias Alexandre, chargé de mission à la présidence de la république, déguisé en CRS, dans une banale manifestation ? On l’aurait jamais su si Benalla n’avait pas eu l’idée d’aller bastonner des manifestants en se substituant aux forces de maintien de l’ordre.

C’est comme cela qu’est née l’affaire Benalla.

La présidence qui envoie des barbouzes se fondre dans des manifestations ou des émeutes? Est-ce légal ? Est-ce normal dans un État de droit ?

D’habitude, des Benalla sont envoyés dans les banlieues défavorisés ou résident des populations de migrants. Ils s’y adaptent très vite vu leur origines et y sont bien accueillis. Ils manipulent les jeunes banlieusards lors des émeutes pour créer la casse, l’incendie de véhicules appartenant aux voisins, aussi mal lotis socialement que ceux qui cassent, et, recruter des apprenti-djihadistes pour les envoyer en Syrie en leur faisant croire qu’ils appartiennent aux services secrets et que forts de cette qualité, ces anciens délinquants sans aucune perspective dans la vie se croient tout permis jusqu’au jour où ils découvrent la trahison des gens les plus proches, les plus intimes. C’est l’amok, la course suicidaire, d’agent secret 007, le jeune homme devient traqué par ceux là mêmes qui l’ont manipulé en utilisant un coreligionnaire ou un « grand frère » introduit dans le secret du temple. Vous avez compris.

Benalla est imbu de sa personne, dispose d’un véritable arsenal de guerre (loin d’être limité à des armes de poing puisqu’il possède des fusils G-36K et des Famas F2 Félin en plus de grenades, des codes radio, beaucoup de cash et des appareils de cryptographie). Son impulsivité l’avait exposé une première fois, poussant son protecteur, Emmanuel Macron, à faire semblant de le limoger. Faire semblant car il lui a confié d’autres missions et d’autres avantages.

Benalla a troqué son casque de CRS contre des passeports diplomatiques et est devenu entre autre un intermédiaire entre le président Idris Déby du Tchad et le premier ministre israélien Benyamin Netanyahou. Foccart n’avait jamais pu faire autant. Les rétro-commissions et les mercenaires, c’est un jeu d’enfants et ca rapporte très gros. Ça ne s’arrête pas là : Benalla le franco-marocain est très copain avec un autre Alexandre, Alexandre Djouhri, un homme d’affaires franco-algérien aux méthodes musclées aussi. Cet homme de main de Nicolas Sarkozy a été le principal intermediaire entre Sarkozy et feu le colonel Gaddafi de Libye. La Macronie est donc une continuation de la Sarkozie. Ou son avatar.

On est en plein milieu. Il ne reste plus qu’à replacer Claude Guéant comme petit parrain puisqu’il a déjà eu à superviser des assassinats ciblés.

Les menaces contre le franco-libanais Ziad Takieddine pour qu’il se taise ? C’est eux.

Les menaces de mort transmises aux proches parents de sources anonymes du Canard Enchaîné ? Encore eux.

Les pressions sur certains médias de France pour qu’ils oublient l’affaire ? Toujours eux.

Cette collusion entre ancien braqueurs de bijouterie ou de banque et les politiques aurait du mettre la puce à l’oreille du citoyen lambda. Il n’en fut rien. Le football est là pour droguer les tribunes et le mot d’ordre est « consommez ! Fermez là et circulez !  »

Osez critiquer Donald Trump dans ces conditions relève de la psychiatrie clinique…

strategika51.blog

Passeport diplomatique

Un passeport diplomatique est un passeport délivré par un État souverain à ses diplomates pour leurs déplacements professionnels, ainsi qu’à des personnes les accompagnant.

Le titulaire d’un passeport diplomatique bénéficie généralement de l’immunité diplomatique conférée par la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques du 18 avril 19611. Les deux termes ne se recouvrent cependant pas complètement, puisque le passeport diplomatique est fourni par le pays pour lequel le diplomate travaille tandis que l’immunité diplomatique est (éventuellement) accordée par le pays d’accueil, soit par des accords bilatéraux ou internationaux, soit par une autorisation personnelle d’entrée en reconnaissance du rôle diplomatique du titulaire de ce type de passeport (droit souvent matérialisé par un visa dit diplomatique). L’immunité et l’inviolabilité sont des protections réservées aux ambassadeurs et cadres diplomates de métier, qui sont identifiés par un titre spécifique.

Si un détenteur de passeport diplomatique voyage pour son compte personnel, il doit présenter un passeport différent. Le passeport diplomatique est réservé aux diplomates en activité officielle.

Le passeport diplomatique est, le plus souvent, d’une durée de trois ans et d’une couleur différente des passeports ordinaires. Contrairement au passeport ordinaire, il est délivré par le ministère des Affaires étrangères.

En France, le passeport diplomatique est encadré par le décret no 2012-20 du 6 janvier 20122. Il est notamment accordé aux cadres de la diplomatie, au président de la République, au premier ministre, aux présidents du Sénat et de l’Assemblée nationale et aux membres du gouvernement pour la durée de leur fonction. Il est aussi accordé, par courtoisie, aux anciens présidents de la République, premiers ministres et ambassadeurs de France3. La législation précise qu’en cas d’arrêt de la mission avant la date de fin de validité d’un passeport, celui-ci doit être restitué « dès lors que son utilisation n’est plus justifiée ». fr.wikipedia.org

Passeport diplomatique, France

Immunité

Le but des privilèges et immunités est non pas d’avantager des individus mais d’assurer l’accomplissement efficace des fonctions des Missions en tant que représentant des États legifrance.gouv.fr

Émis pour une durée maximale de dix ans huffingtonpost.fr, Le passeport diplomatique est, le plus souvent, d’une durée de trois ans. fr.wikipedia.org

Pourquoi Benalla avait deux passeports diplomatiques? Si un détenteur de passeport diplomatique voyage pour son compte personnel, il doit présenter un passeport différent. Le passeport diplomatique est réservé aux diplomates en activité officielle. [Médiapart, deux passeports] fr.wikipedia.org

Infos nouvelobs.com – Passeport diplomatiques de Benalla

Benalla nous a raconté des bobards à son audition par le Sénat. « Passeport diplomatique=Immunité. [Benalla, aucun avantage, aucune immunité]

En fait, c’est fait pour les « mec » chelou, faire des affaires, passez les douanes « tranquillou », rigoles mon frère, pas des caisses à savon, ni la baignoire de « mémé », carrément la valise diplomatique! Pardi! HaHaHa!😠😂🤣 Matériel militaire! Le coffre de Benalla… lepoint.fr.

Et, l’auteur a plutôt des des informations confidentielles « Benalla est imbu de sa personne, dispose d’un véritable arsenal de guerre loin d’être limité à des armes de poing puisqu’il possède des fusils G-36K et des Famas F2 Félin en plus de grenades, des codes radio, beaucoup de cash et des appareils de cryptographie.

Pendant tout le temps de l’enquête de sa mésaventure du 1er mai, le président Macron l’a protégé « Macron réclame de l’indulgence pour Alexandre Benalla », lui a confié d’autres missions, ce que dit l’auteur.

Nous comprenons, Médiapart qui crie haut et fort, et, plusieurs médias du pouvoir se taisent!!!

Gare à ces « Bouffons du Roi » qui nous envenimes ! Il faut faire attention aux retour de flammes des #GiletsJaunes, les Gueux, Yandex.

A confirmer…

A suivre…