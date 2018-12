✌💐🌼🌺🇸🇾L’armée syrienne hisse le drapeau de la Syrie sur Manbij

Mef! N’y allez pas affronter Manbij, c’est combattre les forces de Russie, vous aurez de graves problèmes!😎😅😂

Le Commandement général de l’armée annonce l’entrée d’unités de l’armée arabe syrienne à Manbej et la levée du drapeau national

Damas, SANA – Le Commandement général de l’armée et des forces armées a annoncé l’entrée d’unités de l’armée arabe syrienne et la levée du drapeau de la République arabe syrienne à Manbej.

Dans un communiqué, dont une copie est parvenue à SANA, le Commandement général de l’armée a précisé : “Partant du plein engagement de l’armée et des forces armées à assumer leurs responsabilités nationales en imposant la souveraineté de l’État à chaque pouce du territoire de la République arabe syrienne et en réponse à l’appel des habitants de la zone de Manbej, le Commandement général de l’armée et des forces armées annonce l’entrée des unités de l’armée arabe syrienne à Manbej et la levée du drapeau de la République arabe syrienne dans la zone”.

Le communiqué ajoute : “Le Commandement général de l’armée, qui affirme l’importance de la conjugaison des efforts de tous les citoyens de la patrie dans le maintien de la souveraineté nationale, réitère sa détermination à éradiquer le terrorisme et à expulser tous les occupants du sol de la Syrie”.

Le Commandement général a conclu son communiqué en affirmant que l’armée arabe syrienne garantit la sécurité totale de tous les citoyens syriens et de ceux qui se trouvent dans la zone de Manbej.

D.H./ R.B.

sana.sy

Mef

Le porte-parole du président russe a déclaré que le président Vladimir Poutine avait rencontré des membres du Conseil de sécurité russe et discuté avec eux des questions internationales, dont la situation en Syrie, ajoutant ils s’étaient dits satisfaits de l’élargissement permanent par l’armée syrienne des zones qu’elle contrôle sur le territoire syrien et du rôle de ce processus dans le futur règlement politique de la crise en Syrie.