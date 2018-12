⚡Affaire d’Etat: Benalla, l’homme du président Macron

À croire Benalla, tout le monde en dispose des passeports diplomatiques, même les cuisiniers de l’Elysée! MDR! HaHaHa!😅😂🤣

Audition – La commission d’enquête du Sénat sur l’affaire Benalla

Est-ce que les passeports ont été rendus? Ils sont au bureau que j’occupais à l’Élysée. Donc je pense que l’Elysée à du s’en occuper…

Jacqueline Eustache-Brinio, Sénatrice LR du Val-d’Oise. -En quoi vos fonctions justifient-elles de bénéficier de deux passeports diplomatiques? […]

La délivrance d’un passeport est automatique pour l’ensemble des personnels qui peuvent être amener à se déplacer avec le président de la République, et, donc, ce sont des passeports diplomatiques qui sont délivrés d’un an , de mémoire, et qui sont renouvelés par le ministère des Affaires étrangères dès lors qu’ils arrivent à échéance, ça ne confère aucun avantage, vous n’avez aucune immunité, c’est juste, dès lors que vous déplacez avec le président de la République sur un déplacement à l’étranger ou dans le cadre de vos missions en précurseur qu’indiquent un peu la nature de vos fonctions, tout le monde en dispose, je crois même, certaines personnes qui appartiennent à l’intendance ou aux cuisines en disposent, c’est simplement, non pas pas une facilité, mais c’est l’usage, donc, ça confère aucune immunité, c’est pas un passe-droit, c’est attribuer d’une manière automatique.

Il y a un nombre certain de personnes qui peuvent en disposer notamment le service du protocole et l’ensemble du personnel du chef de cabinet […], a déclaré Alexandre Benalla.

À croire Benalla, tout le monde en dispose des passeports diplomatiques, même les cuisiniers de l’Elysée! MDR! HaHaHa!😅😂🤣

Benalla Show

Benalla à la confluence des réseaux françafricains et israélafricains ?

Alexandre Benalla semble s’être reconverti dans la diplomatie privée avec une proximité certaine avec le milieu des marchands d’armes écrit Eric Hazan dans Le Monde juif.

D’octobre à début décembre, il s’est rendu dans les néocolonies françafricaines du Congo-Brazaville, du Cameroun et du Tchad en compagnie de l’homme d’affaires franco-israélien, Philippe Hababou Solomon, vieux routier des réseaux françafricains et israélafricains pour y faire des affaires pour des compagnies turques et qataris, selon Médiapart.

D’après Médiapart, il s’est rendu en Israël avec son passeport diplomatique français ainsi que lors de ses visites dans les néocolonies françafricaines notamment pour rencontrer l’autocrate Idriss Déby, au pouvoir depuis 1990 avec le soutien de l’Etat français.

Le Monde, a révèlé que Benalla lorsqu’il s’est rendu au Tchad début décembre pour rencontrer Idriss Déby, était accompagné de Philippe Hababou Solomon, un homme d’affaires franco-israélien connu pour ses activités en Afrique pour le compte de gouvernements. Philippe Hababou Solomon, franco-israélien de 63 ans “spécialiste de la diplomatie privée en Afrique pour le compte de gouvernements ». Il loue aujourd’hui ses services au ministère des Affaires étrangères et à celui de la Défense du Qatar pour leur stratégie africaine, selon Le Monde.

Selon l’Obs, « ce « vieux routier » se serait pris d’amitié pour le jeune Alexandre Benalla : « Une connaissance commune m’a contacté après le scandale. Je ne l’ai rencontré qu’en novembre. Je cherche à préparer une coopération privée franco-turque en Afrique. Je l’ai pris en apprentissage non pas parce que c’est Benalla, mais parce qu’il est brillant », explique Philippe Hababou Solomon. « Il peut m’être d’une grande aide car il connaît les rouages d’un Etat. »

Archyworld précise : « A N’Djamena, le jeune homme de 27 ans a été reçu début décembre par le Président Idriss Deby lui-même et son frère, Oumar, qui, en tant que chef de la Direction générale de la Réserve stratégique, a le dessus sur les commandes de matériel militaire du Tchad. Venant de Yaoundé, la capitale du Cameroun, par avion privé, Benalla est ensuite retourné à Istanbul, en Turquie. Les nuits au Hilton, elles ont été réglées par un homme d’affaires discret, franco-israélien, spécialiste de la diplomatie privée en Afrique au nom des gouvernements : Philippe Hababou Solomon« . Il est l’ancien conseiller spécial de l’ex-président sud-africain Jacob Zuma.

Selon L’Obs : « Philippe Hababou Solomon et Alexandre Benalla s’étaient auparavant rendus au Congo-Brazzaville, en octobre, où ils auraient rencontré l’autocrate Denis Sassou-Nguesso, qui cumule plus de trente années à la tête de ce pays pétrolier d’Afrique centrale. Une rencontre que l’ancien chef de cabinet adjoint refuse de confirmer au « Monde ». Leur jet se serait posé directement à Oyo, « le fief du clan présidentiel congolais ». Les deux hommes auraient logé à la résidence présidentielle réservée aux hôtes de marque et dîné avec le chef d’Etat congolais. Denis Sassou-Nguesso aurait été ravi de recevoir un « frère », franc-maçon comme lui, en qui il aurait aussi vu un possible moyen de faire passer des messages à Emmanuel Macron, même si l’Elysée assure avoir absolument coupé les ponts. Le directeur du cabinet du président de la République a même pris la plume pour écrire à Alexandre Benalla, selon nos confrères du « Monde », afin de lui « interdi[re] de se prévaloir d’une quelconque recommandation ou appui tacite de la présidence ».

Selon le journal Le Monde, Benalla se serait également rendu chez l’autocrate françafricain, Paul Biya, au pouvoir depuis trente-six ans au Cameroun, où s’est également rendu le duo. A Yaoundé, Benalla aurait rencontré le chef d’état-major et le directeur de cabinet de Paul Biya. Au Cameroun comme au Tchad, la délégation aurait tenté d’écouler des uniformes pour l’armée selon le Nouvel Obs.

Benalla est-il à la confluence des réseaux françafricains et israélafricains ? Benalla a-t-il complètement coupé les liens avec l’Etat français sous Macron ou bien joue-t-il un rôle officieux, en une sorte de diplomatie parallèle ? Le fait qu’il est toujours sur lui son passeport diplomatique français interroge sur les mansuétudes du pouvoir en place sous Macron et amène le co-fondateur de Mediapart à parler d’Affaires d’Etat.

Plongée en eaux troubles françafricaines avec ses multiples ramifications néocoloniales.

le-blog-sam-la-touch.over-blog.com

Juillet 2017 – Alexandre Benalla avait pour mission de créer un service secret de l’Elysée! Un équivalent français à l’US Secret Service.

Benalla Show