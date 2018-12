📹⚡Syrie: L’armée syrienne s’est renforcée près de Manbij alors que la Turquie se prépare à combattre les Kurdes

Des sources sur le terrain ont confirmé à Muraselon que d’importants renforts militaires appartenant aux unités de la Garde républicaine et à la première division de l’armée syrienne étaient déployés dans des villages situés au sud de Manbij, dans le nord de la Syrie.

Les sources ont déclaré à Muraselon que les troupes de l’armée syrienne avaient été déployées pour renforcer les points militaires situés à proximité du Manbij, au cas où il serait décidé d’entrer dans la ville.

Le déploiement des troupes de l’armée syrienne aux alentours de Manbaj s’accompagne de la réactivation du centre de réconciliation russe à Arima, près de Manbij, alors que les forces turques se préparent à une campagne massive pour éliminer les militants des forces démocratiques syriennes SDF soutenus par les États-Unis à Manbij.

La Turquie a annoncé qu’elle se coordonnait avec la Russie, les États-Unis et l’Alliance internationale dans le cadre d’opérations à l’est de l’Euphrate, et qu’elle a menacé l’armée arabe syrienne de riposter si elle attaquait des soldats turcs.

Le président turc Recep Tayyip Erdogan a décidé il y a quelques jours de reporter les opérations militaires en Syrie après une conversation téléphonique avec le président américain Donald Trump..

I just had a long and productive call with President @RT_Erdogan of Turkey. We discussed ISIS, our mutual involvement in Syria, & the slow & highly coordinated pullout of U.S. troops from the area. After many years they are coming home. We also discussed heavily expanded Trade.

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 23 décembre 2018