Syrie: la dernière cartouche d’Israël

Les forces syriennes devront abattre les avions d’Israel au-dessus du Liban! L’impunité a assez duré, n’est-ce pas les Nations Unies? Attaquer la Syrie à Noel

Dans le nouvel éditorial paru dans le journal panarabe Rai al-Youm, l’attaque au missile menée mardi soir par l’armée israélienne contre Damas est considérée comme la dernière en son genre.

Pour trois raisons, l’attaque au missile de mardi soir, qui a été repoussée par la DCA syrienne, serait la dernière attaque d’Israël contre la Syrie, évoque le journal qui, avant de s’étaler sur le sujet, pose deux questions : 1. Moscou a-t-il donné son feu vert à l’armée syrienne pour actionner le système S-300 ? ; 2. Pourquoi le Premier ministre libanais Saad Hariri n’a-t-il pas porté plainte auprès du Conseil de sécurité en raison de la menace d’Israël sur l’aéroport de Beyrouth ?

Il est probable qu’Israël ait mené sa dernière attaque contre la Syrie, car la réaction de Damas et de Moscou sera dorénavant différente.

Dans la nuit de mardi à mercredi, les chasseurs israéliens ont tiré des missiles vers Damas depuis le ciel libanais de peur de violer l’espace aérien syrien. Avant même que la Russie ne fournisse des S-300 à la Syrie, l’armée israélienne avait procédé de la même façon. Or, la stratégie de défense syrienne consistera dorénavant à intercepter et détruire les avions ennemis dans l’espace aérien libanais.

Le journal met en exergue par la suite la vive réaction du ministère russe de la Défense, celle des responsables militaires israéliens et la haute précision des missiles de la DCA syrienne.

Le porte-parole du ministère russe de la Défense, Igor Konachenkov, s’est indigné contre la violation de la souveraineté de la Syrie et a précisé que 14 des 16 missiles tirés par les chasseurs israéliens avaient été détruits par la DCA syrienne, les deux autres ayant ciblé des dépôts de l’armée à Damas. Ces attaques coïncidaient avec l’arrivée de six avions civils dans l’aéroport international de Beyrouth. Deux d’entre eux ont échappé de justesse à un accident, a ajouté M. Konachenkov.

Par ailleurs, l’armée israélienne a reconnu la déficience de son « Dôme de fer », qui n’a pas su intercepter un missile syrien tiré vers la ville de Haïfa. Pourtant, cette batterie de défense antimissile a été construite grâce à un programme d’aide américain à la défense de plusieurs milliards de dollars.

Du côté de Benjamin Netanyahu, rien ne va : l’annonce de la dissolution de la Knesset et d’élections anticipées qui devraient avoir lieu au début du mois d’avril 2019 résulte de l’échec cuisant du régime israélien dans la bande de Gaza. D’ailleurs, les accusations de corruption financière pèsent de plus en plus sur la personne du Premier ministre, autour duquel l’étau se resserre. Malgré tout, Netanyahu assure rester aux commandes.

Malgré les critiques entraînées par ses différentes casquettes ministérielles, Netanyahu, qui a été nommé le 19 décembre, à une majorité parlementaire, au poste de ministre des Affaires militaires, avait à ce moment-là expliqué qu’Israël se trouvait au beau milieu d’une campagne militaire et qu’il était le seul en mesure de mener le régime israélien à bon port dans ces circonstances. Donc, les attaques aux missiles de mardi soir contre la Syrie ont plus été une provocation pour le président russe Vladimir Poutine que pour Bachar al-Assad.

Pour l’heure, la riposte de Moscou n’est pas évidente. L’ire et le ton virulent des autorités russes suffisent à prédire que sa réponse sera cinglante, surtout si Israël décide d’entreprendre une autre attaque à l’aube de la nouvelle année du calendrier grégorien.

Rai al-Youm affirme qu’il ne serait pas démesuré de parler des dernières frappes d’Israël comme de la dernière cartouche de Netanyahu avant qu’il ne finisse tôt ou tard derrière les barreaux, à l’instar d’Ehud Olmert, Premier ministre d’Israël de 2006 à 2009. D’ailleurs, ses chances de remporter les prochaines élections sont minimes.

parstoday.com

L’aviation de « l’armée la plus morale du monde » lance des frappes en s’abritant derrière deux avions de passagers https://t.co/sysLpW4ymm — Réseau International (@reseau_internat) 27 décembre 2018

Les armes utilisées par Israël contre la Syrie dans la nuit du 25 Décembre https://t.co/r2QTKgn4fS pic.twitter.com/5x9V80GBWn — Réseau International (@reseau_internat) 27 décembre 2018