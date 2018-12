Russie: Les forces russes célèbrent le 103ème anniversaire de la formation de la défense aérienne militaire

La Russie a déployé des systèmes Tor-M2 à la base de Hmeimim en Syrie

Le 26 décembre 1915, le chef d’état-major du commandant suprême a ordonné la formation d’unités de défense antiaérienne militaire, qui annonçaient la formation de batteries légères distinctes à quatre canons permettant de tirer sur la flotte aérienne.

Cette année, les artilleurs anti-aériens des forces terrestres ont participé à plus de 60 exercices tactiques de tir réel, au cours desquels ont été utilisés plus de 500 missiles guidés anti-aériens et 10 000 munitions d’artillerie anti-aérienne.

Le système de missile de défense aérienne Tor-M2U est armé de 12 missiles sol-air guidés 9M331, qui sont lancés à partir de conteneurs en aluminium. L’ogive à fragmentation hautement explosive et la fusée de proximité active du missile lui permette de détruire des cibles se déplaçant à des vitesses de 700m/s et à une altitude de 6000m, dans un rayon de 12km. Il est capable de détecter et de suivre environ 48 cibles aériennes à manœuvres élevées et d’attaquer simultanément jusqu’à quatre cibles. tor-m2u

TOR-M2 peut engager une cible à une distance de 1 000 à 12 000 m et à une altitude de 10 à 10 000 m. Plusieurs variantes du système -portée de tir et vitesse -Fiche technique -Article décembre 2018 armyrecognition.com armyrecognition.com wikipedia Tor missile

Tor-M2 short-range SAM and Pantsir-S1 at Hmeymim Air Base, Syria. pic.twitter.com/e0lpbrbxJc — Military Advisor (@miladvisor) 26 avril 2018