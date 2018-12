Moscou : L’agression israélienne contre la Syrie est une violation flagrante de sa souveraineté

Moscou, SANA – La Russie a affirmé que l’agression israélienne menée hier contre la Syrie est une violation flagrante de sa souveraineté et des résolutions du Conseil de sécurité.

Dans un communiqué, le ministère russe des Affaires étrangères a indiqué que l’agression israélienne avait eu lieu sous la couverture des avions civils qui étaient en direction des deux aéroports de Damas et de Beyrouth, soulignant l’inquiétude de Moscou quant à cette agression et à la manière de son exécution, ainsi que quant à la violation des résolutions internationales, y compris celle N°1701.

EN outre, le ministère russe des Affaires étrangères a affirmé l’importance du retour des territoires où se trouvent illégalement les forces américaines à l’autorité de l’Etat syrien.

La porte-parole du ministère, Maria Zakharova, a souligné, dans une conférence de presse tenue aujourd’hui, que l’Etat syrien doit récupérer les territoires où se trouvent les forces américaines conformément au droit international.

Elle a affirmé la nécessité que la décision du retrait des forces américaines contribue au règlement politique de la crise en Syrie, en dépit de l’absence d’un calendrier pour ce retrait.

Elle a ajouté qu’il est prévu que les contacts se poursuivront sur le règlement de la crise en Syrie sous la formule d’Astana le plus tôt possible.

Russia: Israel’s « provocative » Syria strike endangered 2 civilian flights – one en route to Beirut, one to Damascus ■ « 6 Israeli F-16s fired 16 missiles at Damascus, 14 intercepted » ■ « Syria didn’t fully engage air defense assets to avoid hitting jets » https://t.co/LmQnHDBhnq

— Haaretz.com (@haaretzcom) 26 décembre 2018