⚡📹Russie: En présence du président Poutine, tir réussi d’un véhicule hypersonique

Vladimir Poutine a remercié les créateurs du complexe Avangard, qui peut percer tous les systèmes de défense antimissile existants et futurs

Kremlin

Visite du président Poutine au Centre national de contrôle de la défense de l’État

Au Centre national de contrôle de la défense de l’État. Le lancement du complexe de missiles Avangard transportant un véhicule hypersonique.

Sur les instructions du Commandant en chef suprême, le Ministère de la défense a procédé à un essai en vol comprenant le lancement réussi d’un missile Avangard transportant un véhicule planeur hypersonique.

Le lancement a été effectué par une unité opérationnelle des Forces de missiles stratégiques à partir de la zone de déploiement de missiles à Dombarovsky contre une cible hypothétique dans le polygone de tir de Kura, Territoire du Kamchatka.

Volant à vitesse hypersonique, le véhicule planeur a effectué des manœuvres verticales et horizontales et a atteint la cible hypothétique à temps dans le champ de combat du champ de tir.

Le planeur testé est conçu pour échapper aux radars et à la puissance de feu des défenses antimissiles et peut surmonter efficacement tous les systèmes de défense antimissile existants et futurs.

Le programme d’essais de qualification en vol a été achevé dans son intégralité, ce qui permet de mettre le complexe Avangard à la disposition des forces de missiles stratégiques dans les délais prévus.

Vladimir Poutine a remercié les créateurs du complexe Avangard, les participants aux tests et le ministère de la Défense pour leur travail fructueux..

en.kremlin.ru

Adaptation Yandex

Avangard, vidéo du 19 juillet 2018

Suite vidéo, centre de défense kremlin