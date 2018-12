🇷🇺L’aviation à action éloignée des Forces aérospatiales russes

Lors de l’opération visant à éliminer les djihadistes de Daech en Syrie, les Troupes aérospatiales russes ont utilisé avec succès plusieurs types d’avions de combat, des chasseurs ultra rapides aux bombardiers stratégiques.

Lors de l’opération antiterroriste en Syrie, les Troupes aérospatiales russes ont eu recours aux chasseurs, aux avions d’attaque au sol et aux bombardiers stratégiques qui ont effectué au total près de 92.000 frappes permettant d’éliminer plus de 53.700 djihadistes et de détruire 8.300 postes de commandement, 17.200 points de résistance, 970 camps d’entraînement et 9.300 sites d’infrastructure sous le contrôle des organisations terroristes.

Cette vidéo réalisée par le ministère russe de la Défenxe sur une musique de Heart Of Courage, Artiste Two Steps From Hell, Album XTS014 LEGEND VOL.1 EPIC DRAMA.