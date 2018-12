💞💫✨Joyeux Noël by Elvis Presley

Embrasse-moi, ma ch̩rie РElvis Presley

By Tiana Kayton

C’est maintenant ou jamais,

Viens me serrer fort

Embrasse-moi, ma chérie,

soit à moi ce soir

Demain, il sera trop tard,

c’est maintenant ou jamais

Mon amour n’attendra pas.

Quand je t’ai vu pour la première fois

avec ton sourire si tendre

Mon cœur s’est emparé de moi,

mon âme s’est rendue

Je passerais toute ma vie

attendant le bon moment

Maintenant que tu es près du but.

le temps est enfin arrivé.

C’est maintenant ou jamais,

Viens me serrer fort

Embrasse-moi, ma chérie,

soit à moi ce soir

Demain, il sera trop tard,

c’est maintenant ou jamais

Mon amour n’attendra pas.

Comme un saule,

Nous pleurerions un océan

Si nous perdions le grand amour

Et une douce dévotion

Tes lèvres m’excitent,

Laisse tes bras me lâcher

Car qui sait quand

Eh bien, on se reverra comme ça.

C’est maintenant ou jamais,

Viens me serrer fort

Embrasse-moi, ma chérie,

Sois à moi ce soir

Demain, il sera trop tard,

C’est maintenant ou jamais

Mon amour n’attendra pas.

Tiana Kayton

Adaptation Yandex.

À toutes et tous, Joyeux Noël, Merry Christmas, Yandex.