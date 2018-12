⚡Sénat, France: La «loi gilets jaunes» adoptée

La fronde des «gilets jaunes», la pire crise essuyée par le président Emmanuel Macron

Paris, France, vendredi 21 décembre 2018, 22:42

Au lendemain du vote de l’Assemblée nationale, le Sénat a, à son tour, validé les « mesures d’urgence économique et sociale » en réponse à la crise des Gilets jaunes.

Au bout de quatre heures de débat, les élus de la haute assemblée ont approuvé à main levée le projet de loi, pas « par adhésion », ont précisé les sénateurs LR, majoritaires, mais par « responsabilité », accompagnant le groupe LREM, l’Union centriste, les Indépendants et les radicaux. Les huit amendements déposés, issus de la gauche socialiste ou communiste (qui se sont abstenus sur le vote final), ont été rejetés ou retirés. Ils visaient l’indexation des prestations sociales sur l’inflation et une revalorisation significative du Smic. Les parlementaires ne siégeront plus jusqu’à la mi-janvier, en vertu de la trêve des confiseurs..

