🇸🇾L’armée syrienne lance une puissante attaque contre un groupe djihadiste étranger à Idlib, Syrie

Breaking: Syrian Army launches powerful attack against foreign jihadist group

BEYROUTH, LIBAN, Hier à 22h00 – L’Armée arabe syrienne SAA a lancé une puissante attaque contre un groupe djihadiste étranger dans la campagne occidentale du gouvernorat d’Idlib.

Dirigée par la Garde républicaine, l’armée arabe syrienne a lancé un barrage de missiles sol-sol vers une base appartenant au Parti islamique du Turkestan TIP dans la campagne occidentale de la province d’Idlib.

Selon un rapport militaire, l’armée arabe syrienne a pris pour cible la base du Parti islamique turc dans la ville occidentale d’Idlib, Najiyah, à l’est de la frontière turque.

L’armée syrienne a déclaré qu’elle avait réussi à frapper plusieurs fois directement la base ennemie, provoquant de fortes explosions qui pouvaient être entendues à plusieurs kilomètres de distance.

L’attaque de l’armée arabe syrienne, vendredi soir, vient en réponse au bombardement non provoqué par le Parti islamique du Turkestan de ses positions dans la plaine d’Al-Ghaab, au nord-ouest de Hama..

L’armée riposte aux violations et aux attaques terroristes dans les deux banlieues de Hama et d’Idleb https://t.co/0c4t5E5jJs via @SanaAjel

— bulletinfrançais (@bulletinfr_sana) 21 décembre 2018