Le président Poutine a traduit la colère des Gilets Jaunes

On fait quoi! Vous allez continuer a tiré aux “flashball” sur les manifestants! Hein!

Lors de conférence de presse annuelle, le président Vladimir Poutine a abordé la question des Gilets Jaunes en France

Il faut absolument que les citoyens puissent faire valoir leurs droits d’expressions en public, mais toutes ses manifestations doivent rester dans le strict respect de la loi. En France, les évènements français sont évidemment liés à l’augmentation des tarifs sur le carburant, mais, je dirais plutôt un «détonateur», après lequel l’ensemble des mécontentements se sont manifestés, ce sont généralement des Français de souche qui manifestent, et par une très grande part de la population à peu près 70% tant que je sache.

Mais, apprécier le comportement des autorités [françaises] est à mon avis très mal approprié.

Il y a une différence entre la situation en France et celle en Russie, à propos du carburant et des produits pétroliers, c’est à dire que le gouvernement Français a pris consciemment le choix d’augmenter les tarifs du carburant, c’est leur politique, c’est leur choix.

Ils l’ont fait dans l’optique d’assurer la répartitions des ressources, des citoyens pour la solution à d’autres problèmes, notamment dans le domaine de la politique énergétique, c’est à dire que, redistribuer de l’argent obtenu par la vente de carburant à d’autres formes d’énergie écologique renouvelable.

Donc, cette politique énergétique a suscité le mécontentement de la population [française], a déclaré le Président Poutine..

Source francais.rt.com

M. Poutine n’a pas dit cette phrase -On fait quoi! Vous allez continuer a tiré aux “flashball” sur les manifestants! Hein!-, mais cette image et le gestuelle de M. Poutine m’a poussé à écrire ses quelques mots, en fait, dans le vrai, ce qu’il se passe actuellement lors des manifestions, en plus, d’autres munitions sont utilisées, plusieurs types de grenades lancés par les forces de « Notre Pays » contre son propre « Peuple », on dénombre plusieurs morts et blessés. Yandex.