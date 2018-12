😡Le Pacte de Marrakech ne permet pas à l’ONU d’imposer des politiques migratoires à ses États Membres

Contrainte, par les États-Unis, de briser le consensus qui avait prĂ©valu au Maroc le 10 dĂ©cembre dernier, l’AssemblĂ©e gĂ©nĂ©rale a mis aux voix aujourd’hui le Pacte mondial pour des migrations sĂ»res, ordonnĂ©es et rĂ©guliĂšres, dit « Pacte de Marrakech » dans lequel les Chefs d’État et de gouvernement dĂ©clarent: « il est crucial que nous ne nous laissions pas diviser et que nous restions unis face aux difficultĂ©s que posent les migrations internationales et aux occasions qu’elles offrent ». Ils y exposent donc la vision, les responsabilitĂ©s et les ambitions qu’ils partagent sur les migrations, de sorte qu’elles soient bĂ©nĂ©fiques Ă tous.

Les 23 objectifs du Pacte mondial ont Ă©tĂ© adoptĂ©s par 152 voix pour, l’opposition des États-Unis, de la Hongrie, d’IsraĂ«l, de la Pologne et de la RĂ©publique TchĂšque, et 12 abstentions. La majoritĂ© des 54 dĂ©lĂ©gations qui se sont exprimĂ©es ont, comme l’a fait le 10 dĂ©cembre dernier, le SecrĂ©taire gĂ©nĂ©ral de l’ONU, dĂ©truit quelques mythes: le Pacte ne permet pas Ă l’ONU d’imposer des politiques migratoires Ă ses États Membres, empiĂ©tant sur leur souverainetĂ© et il n’établit pas un nouveau droit de migrer permettant Ă chacun de choisir son pays de destination et le moment de s’y rendre.

Rien n’y a fait, les États-Unis, qui ont demandĂ© le vote, ont vu dans le Pacte un effort de promouvoir « la gouvernance mondiale » au dĂ©triment du droit souverain des États de gĂ©rer leurs systĂšmes des migrations. Ils se sont dits prĂ©occupĂ©s par le fait que les partisans du Pacte, conscients d’un manque d’appui Ă une convention juridiquement contraignante, essayent maintenant d’utiliser le document comme un moyen de modifier le droit coutumier international. Ils se sont dits particuliĂšrement prĂ©occupĂ©s par le terme « pacte » qui n’a aucune signification dans le droit international mais qui implique une obligation juridique. Les États-Unis se sont opposĂ©s Ă ce postulat et ont soulignĂ© que ni le Pacte ni aucun des engagements pris par les États ne crĂ©e d’obligations juridiques ou de nouveaux droits et protections pour des ressortissants Ă©trangers.

Chez nous, ont-ils martelĂ©, les clandestins ne sont pas « irrĂ©guliers ». Ils sont « illĂ©gaux, ils violent la loi et les politiques d’immigration et sont passibles de poursuites et de dĂ©portation ».  Les États-Unis ont rejetĂ© catĂ©goriquement un document qui impose ou peut imposer des directives, des normes, des attentes et des engagements internationaux susceptibles de limiter leur capacitĂ© de prendre des dĂ©cisions dans l’intĂ©rĂȘt supĂ©rieur de la nation.

Le Ministre des affaires Ă©trangĂšres de la Hongrie n’a pas dit autre chose face Ă un Pacte « dĂ©sĂ©quilibré » qui risque d’engendrer encore plus de flux migratoires dans le monde, refusant de voir se rĂ©pĂ©ter les Ă©vĂ©nements de 2016, lorsque des centaines de milliers de migrants ont « envahi illĂ©galement » son pays, « provoquant des troubles, vandalisant les biens et s’attaquant mĂȘme violemment aux forces de police ».

Sous une pluie d’applaudissements, les Philippines se sont livrĂ©es Ă un vibrant plaidoyer en faveur du Pacte, le « triomphe du multilatĂ©ralisme » qui rĂ©vĂšle la nature fondamentalement morale de la souverainetĂ©. C’est peut-ĂȘtre lĂ le problĂšme, ont-elles dĂ©celĂ©, parce que certains États veulent choisir quel migrant accueillir et lequel rejeter. Mais les migrants ne sont pas « mis aux enchĂšres », attendant impassiblement le mot « adjugé ». Ils ne sont pas des « esclaves en transit, mais des ĂȘtres humains en mouvement ».  Rappelant l’épisode de ces EuropĂ©ens qui ont eu, en fuyant leur patrie, la chance de rencontrer, aux AmĂ©riques, des autochtones bienveillants, les Philippines ont dit: les migrations sont peut-ĂȘtre illĂ©gales mais elles ne sont pas un crime car « aucune force ne peut Ă©teindre l’espoir » d’une vie meilleure.

Les 23 objectifs du Pacte associĂ©s chacun Ă un engagement, suivi d’une sĂ©rie de mesures regroupant des moyens d’action et des pratiques optimales, visent, entre autres, Ă collecter des donnĂ©es prĂ©cises et ventilĂ©es pour Ă©laborer de bonne politiques; lutter contre les problĂšmes structurels qui poussent des personnes Ă partir; munir tous les migrants d’une preuve d’identitĂ© lĂ©gale; faire en sorte que les filiĂšres de migration rĂ©guliĂšre soient plus souples; et gĂ©rer les frontiĂšres de maniĂšre intĂ©grĂ©e, sĂ»re et coordonnĂ©e.

Il s’agit aussi de veiller Ă l’invariabilitĂ© et Ă la prĂ©visibilitĂ© des procĂ©dures migratoires, d’assurer l’accĂšs des migrants aux services de base; de leur donner les moyens de leur pleine intĂ©gration; et de crĂ©er les conditions pour leur permettre de contribuer pleinement au dĂ©veloppement durable de leurs pays, par des envois de fonds plus rapides, plus sĂ»rs et moins coĂ»teux. Il s’agit surtout de « renforcer la coopĂ©ration internationale et les partenariats mondiaux pour des migrations sĂ»res, ordonnĂ©es et rĂ©guliĂšres ».

À tous ceux qui parlent de la perte de souverainetĂ© des États, la France a estimĂ© que soit ils n’ont pas lu le Pacte, soit ils sont de mauvaise foi, ou alors les deuxđŸ€”đŸ˜‡đŸ˜ đŸ˜‚đŸ€Ł. Chaque pays agira selon ses lĂ©gislations et prioritĂ©s pour mener Ă bien la mise en Ɠuvre des 23 objectifs du Pacte, a assurĂ©, Ă son tour, la PrĂ©sidente de l’AssemblĂ©e gĂ©nĂ©rale qui a en outre achevĂ© le dĂ©bat entamĂ© hier sur le vingtiĂšme anniversaire de l’adoption de la DĂ©claration sur les dĂ©fenseurs des droits de l’homme.

L’AssemblĂ©e tiendra une autre sĂ©ance demain, jeudi 20 dĂ©cembre, Ă partir de 10 heures pour examiner les rapports de sa DeuxiĂšme Commission chargĂ©e des questions Ă©conomiques et financiĂšres et de sa SixiĂšme Commission chargĂ©e des questions juridiques..

Article complet ⏭ un.org

Ambassador Nikki Haley: “America is proud of our immigrant heritage and our long-standing moral leadership in providing support to migrant and refugee populations across the globe…But our decisions on immigration policies must always be made by Americans and Americans alone. » pic.twitter.com/By2ObmBrEy

— US Mission to the UN (@USUN) 3 dĂ©cembre 2017