Donald Trump ordonne le retrait US de la Syrie

The Dangers of Military Mission Creep in Syria

Washington doit quitter Damas avant de chercher de nouveaux monstres à détruire et d’autres raisons de rester.

Le président Donald Trump n’a jamais été particulièrement fasciné par l’idée de garder plusieurs milliers de soldats américains en Syrie orientale sur le long terme. En avril dernier, il a suggéré à une salle pleine de ses partisans que les États-Unis se retireraient « très bientôt » du pays, une déclaration publique qui a aveuglé la bureaucratie de la sécurité nationale et causé des brûlures d’estomac douloureuses dans les entrailles du Pentagone. Après des jours de spéculation, Trump a accepté de donner à ses généraux un peu plus de temps pour conclure la campagne contre l’État islamique. Le président ne voulait pas nécessairement prendre cette décision, mais il a trouvé difficile de ne pas s’en remettre aux professionnels militaires qui ont trois ou quatre étoiles à leur revers.

Huit mois plus tard, Trump a perdu patience. Il veut que les forces terrestres américaines quittent immédiatement la Syrie, en tweetant autant le matin du 19 décembre. Les fonctionnaires du Pentagone courent une fois de plus avec les cheveux en feu, apparemment inconscients de la nouvelle directive de Trump. Selon le New York Times, le ministre de la défense Jim Mattis et de hauts responsables de la sécurité nationale ont tenté de dissuader la Maison-Blanche de retirer les forces américaines de Syrie selon un calendrier aussi rapide. Selon eux, cela reviendrait à livrer la Syrie à l’Iran et à la Russie sur un plateau d’argent et à soumettre les alliés kurdes de Washington à un massacre quasi certain de la part d’un gouvernement turc désireux de lancer une opération à l’Est de l’Euphrate. La sénatrice Lindsey Graham, l’ultra-faucon qui s’est rapprochée de Trump sur un plan personnel, utilise le forum favori du président sur les médias sociaux pour faire honte à l’administration et l’amener à revenir sur sa décision.

On ne peut qu’espérer que Trump s’accroche à son fusil, qu’il se débarrasse du quart-arrière du lundi matin, et qu’il exécute sa décision. Ce que fait le président, c’est sauver les États-Unis d’un cas classique de mission insidieuse, où au lieu de se retirer lorsque le travail est terminé, Washington cherche de nouveaux monstres à détruire afin de justifier sa présence continue.

Il est important de se rappeler pourquoi les forces militaires américaines sont en Syrie pour commencer. En septembre 2014, le président Barack Obama est monté sur le podium lors d’une allocution prononcée aux heures de grande écoute et a expliqué au peuple américain que les brutes sanguinaires de Daech devaient être repoussées et anéanties. Washington tirerait parti de son écrasante puissance aérienne et écraserait Daech depuis le ciel. Pendant ce temps, sur le terrain, des unités locales anti-Daech reprendraient simultanément le territoire de l’organisation, priveraient l’État islamique de ses sources de revenus et élimineraient ses dirigeants. Le discours, prononcé quelques mois après la décapitation de plusieurs Américains dans le désert aride de la Syrie, décrivait le genre de mission claire et concise que les Américains pouvaient accomplir. Il ne s’agirait pas d’édifier une nation, de résoudre une guerre civile syrienne apparemment insoluble ou de reconstruire l’économie syrienne à partir de zéro, mais plutôt de tuer des terroristes et de se venger d’un groupe qui, à cette époque, gouvernait une partie de l’Irak et de la Syrie de la taille du Royaume Uni.

Quatre ans plus tard, les objectifs sont passés à un niveau presque méconnaissable. Les quelque deux mille soldats américains ne sont pas seulement des chasseurs de terroristes, mais aussi des bastions anti-iraniens, des défenseurs kurdes et des soldats de la paix. Des conseillers américains ont été utilisés comme pions dans la violente partie d’échecs qu’est la Syrie, qui a reçu l’ordre de tout faire, des patrouilles dans la ville de Manbij, au nord de la Syrie, afin de séparer les Turcs et les Kurdes, jusqu’à servir de gardiens de la frontière irako-syrienne, probablement pour préserver cette région de l’influence iranienne. Pas plus tard que le mois dernier, le Pentagone a annoncé que des postes d’observation habités par les États-Unis seraient établis à la frontière nord-est de la Syrie et de la Turquie. Alors que le secrétaire d’État Mattis a décrit ces postes comme une opération de renseignement à tarif normal destinée à mieux informer la Turquie des mouvements terroristes, la véritable mission consistait à empêcher les milices turques et kurdes syriennes de se tirer dessus et de déclencher une toute nouvelle guerre. On ne pouvait que supposer que le président Trump, qui est constamment sur ses gardes face à des aventures douteuses à l’étranger, était de plus en plus mal à l’aise avec l’idée que l’armée américaine soit louée d’une telle façon. L’empressement du président à mettre un terme à toute présence américaine sur le terrain est une indication aussi forte que le fait qu’il en a assez du portefeuille de la Syrie.

Dans les heures, les jours et les semaines à venir, la Maison-Blanche fera l’objet d’une litanie d’avertissements terribles de la part des opposants à un retrait américain. Des chroniqueurs comme Max Boot du Washington Post, Bret Stephens du New York Times, Bill Kristol du Weekly Standard, aujourd’hui disparu, et des généraux en fauteuil roulant au Congrès régurgiteront les mêmes vieilles discussions que le peuple américain entend depuis des années. Certains d’entre eux prétendront que la crédibilité de l’Amérique sera dilapidée à la suite d’un retrait, un argument que les gens ont tendance à utiliser quand ils n’en ont pas un meilleur. Des législateurs comme le représentant Adam Kinzinger, le sénateur Jim Inhofe et la sénatrice Lindsey Graham exploiteront l’antipathie de Trump à l’égard de l’Iran pour brosser le tableau d’un nouvel empire persan qui engloutit la Syrie en tant que nouvelle province (le fait que l’Iran et le régime assad syrien aient eu une alliance stratégique entre eux au cours des quatre décennies précédentes se perd dans cette conversation). Le comité éditorial du Wall Street Journal utilisera la carte de la Russie, écrivant que le seul gagnant d’un retrait précipité des États-Unis serait Vladimir Poutine (en supposant, bien sûr, que Poutine veut un pays arabe en colère, en faillite et dysfonctionnel dans son assiette pour le reste de sa présidence).

Toutes ces tentatives d’obscurcissement, cependant, sont destinées à tromper le peuple américain. La dure réalité, c’est que, sur cette question précise, le président Donald Trump fait ce qu’il faut. S’il y avait d’abord un intérêt des États-Unis pour la sécurité nationale en Syrie, c’était bien celui d’éradiquer Daech au point où il ne constituait plus une menace directe pour le pays d’origine. Tout le reste – forcer l’Iran à partir, jouer le rôle de gardien de la paix entre les Turcs et les Kurdes, faire pression sur Bachar al-Assad pour qu’il négocie sa propre reddition – sont des distractions qui dépassent largement la mission américaine initiale..

